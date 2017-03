Flera skadade efter skottlossning i London

Utrikes En polis ska ha blivit knivhuggen utanför parlamentsbyggnaderna i London, rapporterar BBC.

Gärningsmannen ska ha skjutits av polis.



Enligt BBC ska även skott ha hört utanför parlamentet, liksom en rad höga smällar.

Flera personer uppges också vara skadade på Westminister Bridge.

BBC hänvisar till källor som uppger att en person ska ha skadats efter att ha blivit knivskuren inne i i närheten av parlamentsbyggnaden.

Gärningsmannen ska i sin tur ha blivit skjuten av beväpnad polis.

Parlamentsbyggnaden har stängts ner.

Reports of shots fired outside UK Parliament, Palace of Westminster reportedly in lockdown https://t.co/G8wSRu5JHX

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 mars 2017