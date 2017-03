Kristianstad Läkare anmäls som risk för patientsäkerheten av chefläkare.

Läkaren ska ha varit anställd via ett bemanningsföretag som specialist i allmänmedicin under sommaren och hsöten 2016.

Under den tiden ska det ha skrivits tre avvikelserapporter varav en också kan bli föremål för en lex Maria-anmälan.

I en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skriver en av Region Skånes chefläkare att läkaren bedöms vara en risk för patientsäkerheten.

Region Skånes utredning visar att läkaren haft bristande medicinska kunskaper och ordinerat läkemedel och behandlingar som strider mot regionens rekommendationer.

Också sjuksköterskor ska ha ifrågasatt läkarens kompetens.