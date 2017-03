Ledde bandet i 60 år – nu är han död

Musik Kalla dem pop, rock eller dansband, Sven-Ingvars har varit en institution i svenskt musikliv. Nu är bandets ledare, Sven-Erik Magnusson, död.

Sven-Ingvars tillhörde den första generationen av svenska pop- och rock-band. Bandet bildades redan 1956 och första inspelningen, som gjordes i Segmons Folkets hus, innefattade bland annat Bill Haley & the Comets-låten Rock around the clock.

Bandets ledare Sven-Erik Magnusson var med från starten. Med en stark känsla för hembygden i Värmland karvade han och bandet ut en stor plats för sig själva i svenskt musikliv. 1959 valdes han till Värmlands rockkung, men det skulle dröja två år till innan det verkliga genombrottet kom. 1961 kom debut-ep:n och samma år slog bandet igenom med Te’ dans mä Karlstatösera. 1964 debuterade man på Svensktoppen med Förken Fräken som gick direkt in på förstaplatsen. Allt som allt hade bandet 54 låtar på Svensktoppen, näst flest efter Sten & Stanley.

1971 släpptes ett hyllat album med Gustaf Fröding-tolkningar.

Bandet hade ena benet i dansbandsvärlden och den andra i rock- och popmusiken. 1991 gjorde bandet ett bejublat framträdande på Hultsfredsfestivalen, något som fick en ny, yngre publik att upptäcka dem.

Så sent som förra året firade bandet 60 år med konserter runt om i landet. Men under natten mot onsdagen avled alltså Sven-Erik Magnusson efter en tids sjukdom. Han blev 74 år gammal.

– Pappa var en riktig kämpe och han lämnar oss i stor sorg efter lång tids kamp mot cancern. Vi i familjen fick en fin sista stund tillsammans och önskar nu få tid att bearbeta vår sorg, säger Oscar Magnusson till NWT.