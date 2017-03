Alternativa fakta i politiken

insändare

å har den Trumpska terminologin ”alternativa fakta” nått Hässleholm med inbyggd möjlighet att göra kommunen till en internationell kändis ?

När Pär Palmgren och Kenny Hansson (M) under rubriken ” politik som grundar sig på individen” talar om ”att samtala med de båda andra blocken” så undrar jag med vem eller vilka ”individer” man avser; den grupp man just har ”trampat på tårna” politiskt (vem har fantasi till att föreställa sig att man med nuvarande erfarenheter av ”det nya flertalet” vill samarbeta positivt med ungefär 1,5 år till nästa val?)

Eller grupperingen SD/FV (enligt Norra Skåne samma dag som insändaren uttalar Per Palmgren, att man inte vill rösta på SD-kandidater (vem har fantasi till att tro att SD vill stödja politiska initiativ utan politiskt inflytande (läs samarbeta)?

Miljonkronors frågan: hur vill M få flertal ?

Eller kanske:

Hur kan man få flertalet låta bli att rösta emot så att nuvarande 15 mandaten kan få sin politik genomfört i praktiken, som klippt och skuren till en fantasiroman.



I samma stil är dessa ord i aktuella insändare ” komma fram till en politik som förbättrar vardagen för alla kommuninvånare”:

Det skulle i så fall vara första gången i kommunens historia.

Kanske man kan se verklighetsanknytningen genom att ”backa tillbaka” (citat fån aktuella insändare) eller backa framlänges med förbundna ögon?

Till slut:

Tack för en tänkvärd och humoristisk inspirerande insändare; inget förlänger livet som goda skratt.