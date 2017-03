SD:s egen dolkstötslegend?

Efter första världskriget skapades i Tyskland en legend om att tyska armén aldrig hade besegrats.

I stället skulle judar, socialister, liberaler med flera ha förrått landet och därmed orsakat kapitulationen.

En av kreatörerna till denna ”dolkstötslegend” var stabschefen Ludendorff vilken, som av en händelse, även har koppling till Hässleholm (men det är en annan historia).

Denna metod tycks nu ha anammats av Spångberg, en av stadens SD-koryféer, där han genom att hänvisa till en regeringsproposition 1975:26 påstår att de senare årens företeelser med våld, bränder med mera i utanförskapsområden är direkt kopplade till denna proposition!

Om man gör en hastig sökning på internet upptäcker man att denna är en av många konspirationsteorier som är vida spridd, varför kan misstänkas att Spångberg själv inte har gnuggat sina geniknölar eller läst igenom propositionens 142 sidor, utan bara tar tillfället i akt att sprida detta rykte vidare.

Huruvida Ludendorffs ande har svävat över honom eller hans kollega Erlandsson (en van nätanvändare!) har varit behjälplig, kan vi endast gissa.

I sitt inlägg återkommer han också till det sedvanliga idiomet ”politiskt korrekta etablissemanget”. Ingen tycks än så länge veta vilka dessa ”mörkermän” är, bara att de är motståndare till ”sanningen”.

Jag kan dock garantera att undertecknad inte är en del av detta ”etablissemang”, inte ens med lågt ställda krav på denna definition!

Tillåt mig också kommentera ett annat av standardiomen ”fokus ligger på att kontrollera så att medborgarna enbart tar del av så kallade godkända informationskällor”.

Hur över huvud taget denna kontroll skulle kunna genomföras, i en värld där vi dagligen översköljs av information om alla världens händelser via en otalig mängd informationskanaler, är nog en gåta för varje sunt tänkande människa. Vi kan ta del av all världens information via internet), via traditionella media och inte minst i möten med andra människor i en global värld.

Uttalandet är i stället ett underkännande av medborgarnas förmåga att tänka fritt! Men kanske är det så att tänka fritt inte är att tänka rätt i SDs värld! Tyvärr kan man nog anta att spridandet av konspirationsteorier kommer att öka ju närmare vi kommer nästa val, även om det är ett infamt sätt att ge sken av att debattera sakfrågor (analysen kan vi ju bara glömma i sammanhanget!).

Avslutar därmed mitt inlägg med nedanstående citat

”Ingenting är så lättbevisat som en konspirationsteori. Ju ihärdigare någon förnekar den desto sannolikare är att den finns och att den som förnekar den är en del av den” (David Nyström).