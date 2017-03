Begärs häktad för våldtäkt mot barn

En del av området som under tisdagen spärrades av efter den misstänkta våldtäkten. FOTO: ROBERT ROLF

STOBY En man född 1990 begörs i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn.

Åklagare Malin Paulsson är mycket förtegen om händelsen men våldtäkten ska ha skett i ett skogsparti i Stoby i tisdags.

Ett stort område spärrades av och poliser sökte under flera timmar efter bevis som kunde säkras. Enligt åklagaren ska det inte handla om en överfallsvåldtäkt och inte heller om ett mindre barn. Barnet har inte heller några fysiska skador efter händelsen och behöver inte sjukhusvård. Om gärningsmannen är bekant med offret går det inte heller att få uppgifter om. Många av familjerna som bor i närheten av det under lång tid avspärrade området uttryckte stor oro för vad som kunde ha skett. Både åklagare och polis säger att det inte finns någon anledning till oro.

Mannen ställs inför häktningsdomaren i Hässleholm under fredagen. Han greps och anhölls i onsdags morse och är bosatt i Hässleholm.