Hitsen får nytt liv i Mellon

Esteterna presenterar nio nummer i tre olika grundensembler, som gör tre låtar var med olika solister i ”Tidernas Mello” på Linnéskolan. Föreställningen drar därefter ut på turné till skolor i Osby, Sösdala och Hästveda under veckan. Klockan 18 på måndag är allmänheten välkommen till Linnéskolans aula. Foto. Stefan Olofson

Hässleholm Tilda Strid är laddad inför premiären av ”Tidernas Mello” på Linnéskolan på måndag.

Hon ska sjunga Robyns internationella hit ”Dancing on my own”.

‑ Jag gillar Robyn, hon gör bra musik och nu har jag tränat in hennes låt. Det känns lite nervöst men det är himla kul, säger Tilda, som går andra årskursen på Estetiska programmet på Linnéskolan.

Hon blir inte ensam på scenen för alla elever som går estetprogrammet medverkar på något sätt i solo, kör, dans och musik.

Tildas dröm är att bli sångare och föreställningen är höjdpunkten på årets för eleverna.

Upplägget är en melodifestival där internationellt kända svenska artister, eller låtar tävlar, som Zara Larsson, Roxette, Europe, Robyn, Avicii med flera tävlar om publikens röster.

– Vi tar hitlåtar från det svenska musikundret. Svens musikindustri är en mycket viktig inkomstkälla för landet och Sverige kommer efter giganter som USA och Storbritannien som störst musikexportör i hela världen, berättar Hans Delander, musiklärare.

Han har tillsammans med sju andra musiklärare och danslärare bestämt vilka låtar som eleverna ska framföra. Den pedagogiska poängen med föreställningen är att väcka elevernas kunskaper om det svenska musikundret och dess vikt.

Eleverna har repat hela veckan och på måndag är det genrep på förmiddagen och föreställningar på eftermiddagen och kvällen.

Alla kan rösta på låtarna på esteternas facebooksida med mobilen och följa omröstningen på en skärm i aulan på måndag.