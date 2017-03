Ytterligare en har avlidit efter London-dådet

Ytterligare en person, en 75-årig man, har avlidit efter attentatet på Westminster Bridge i London.

Vid niotiden på torsdagskvällen gick Londonpolisen ut och bekräftade att ett fjärde offer för den misstänkte London-terroristen, 52-årige Khalid Masood, har avlidit på sjukhuset av de skador han fick när Masoods bil körde in i människor på Westminster Bridge, utanför Houses of Parliament.

Detectives investigating the terrorist attack in #Westminster can confirm that a 75yo man died tonight after his life support was withdrawn.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 mars 2017