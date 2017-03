Bränder på två platser

HÄSTVEDA/VINSLÖV En brand i Rävninge efter vårdslös eldning kunde fått ödesdigra konsekvenser. Branden hotade stundtals intilliggande skog.

Räddningstjänster från Hässleholm, Osby, och Hästveda bekämpade branden som kunde släckas innan den nådde skogen. Flera hundra kvadratmeter mark brann. Larmet om branden kom klockan 17 på söndagen. Tjugo minuter senare kom larm om en brand i en container med wellpapp intill lagret hos Matöppet i Vinslöv. Räddningsledare Per Friis säger att branden var farligt nära lagret, men att det aldrig hotades tack vare att de kom så snabbt till platsen. Branden kunde släckas efter någon timme. Lagret fick saneras. Brandorsaken är okänd men det spekuleras i att rökning i närheten kan vara orsaken.

Per Friis uppmanar till försiktighet med eldning just nu.

– Helst tycker jag att man ska avstå helt från att elda. Det är för riskfyllt och kan leda till brottsrubriceringen allmänfarlig vårdslöshet.