Det första riktiga vårfikat

HÄSSLEHOM Temperaturen smög sig i Hässleholm under söndagen upp till modiga cirka 15 grader.

Och det vackra vädret ska enligt SMHI hålla i sig ett par dagar.

Många var det nog som just under söndagen beslöt sig för att ta med sig kaffemuggen ut i det fria.

Det gjorde i alla fall hässleholmstjejerna Carola Cervin och Maria Olsson som valde att ta med sig brickor och stolar för att sätta sig i solskenet vid en av kafé Verumsgårdens väggar. Båda två tror att våren nu har kommit för att stanna, eller i varje fall hoppas det på det.

Den som kollar in SMHI:s prognos kan se att det under måndagen blir hyfsat med bara några grader lägre temperatur.

Även tisdagen ska bjuda på sol medan det i mitten av veckan drar in lite sämre väder.

Så passa på och njut så länge det varar.