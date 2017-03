Vittsjö föll mot seriekonkurrent

Ngozi Okobi var tillbaka i Vittsjö GIK i träningsmatchen mot de damallsvenska nykomlingarna LB 07. Det blev dock förlust med 1–2 på Limhamns IP där Mats ”Mulle” Karlsson coachade då Thomas Mårtensson var sjuk.

Det har varit en problematisk försäsong för Vittsjö med massor av skador. Mot LB 07 var det meningen att Hannah Wilkinson skulle debutera för sitt nya lag. Men Nya Zeeländskan stukade foten dagens innan matchen och fick lämna återbyud. Sedan tidigare saknades även skadade Clara Markstedt, Emmi Alanen Emma Lundh.

– Lundh är väl närmast spel medan Markstedt ska plocka bort en bit i knäet. Efter opertionen tar det en månad innan hon blir spelklar, säger ”Mulle” Karlsson och tillägger.

– Det har verkligen varit en jobbig försäsong. Jag har inte varit med om något likande tidigare under min tid i Vittsjö.

Vittsjö dominerade den första halvleken och svarade för flera fina kombinationer skapade en hel del chanser. Det var också under den perioden i matchen som lagets mål kom. I den 20:e minuten slog Sandra Adolfssom en löpboll fram till Vittsjös vindsnabba forward Linda Sällström som rullade in 1–0.

– LB 07 kom in som ett nytt lag i den andra halvleken som ett nytt lag och pressade oss mest hela tiden. Vi fick förlita oss till kontringar, säger ”Mulle”.

Vittsjölaget: Shannon Lynn (Chandra Bednar (46) – Lisa Klinga, Ifeoma Dieke, Alexandra Benediktsson, Amanda Persson – Johanna Andersson – Rachel Mercik, Sandra Adolfsson (Alice Åberg, 75), Ebba Hed, Ngozi Okobi (Fanny Kristiansson Ronnstam, 55) – Linda Sällström.