IS-anhängare åtalas för terrorbrott mot moskébrand

Malmö/Vittsjö Brandattentatet mot en shiamuslimsk föreningslokal på Norra Grängesbergsgatan i Malmö var ett terrorbrott.

Nu åtalas en 30-åring. Genom Säpo har åklagare fått bevis för att attentatet är utfört i IS namn.

Det var den 11 oktober förra året som molotovcocktails kastades in i en förenings- och bönelokal i korsningen Norra Grängesbergsgatan-Kopparbergsgatan.

Lokalen tillhörde den shiitiska föreningen Aldorr. Ingen person ska ha skadats men lokalen blev så förstörd att reparationskostnaderna är beräknade till en miljon kronor.

Efter branden tog Islamiska Staten, IS, via sin tidning al-Naba på sig dådet. Bland annat ska det ha uttryckts att ”organisationens soldater förstört en shiamuslimsk församling”.

Tveksamheter framfördes bland annat från terrorforskaren Magnus Ranstorp och Malmös polismästare Stefan Sinteus, om IS verkligen var ansvariga. Ranstorp pekade på att IS även tar på sig ansvaret för sådant de inte gjort. Sinteus motiverade uttalandet med att förhören med den misstänkte tydde på helt andra motiv.



En 30-årig man har sedan i december suttit häktad, men misstankegraderna var aldrig terroristbrott utan enbart mordbrand.

Nu har åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström vid riksenheten för säkerhetsmål valt att höja ribban. På måndagen åtalade hon den 30-årige mannen för terroristbrott alternativt mordbrand.

Agnetha Hilding Qvarnström menar att brottet ska klassificeras som terroristbrott då syftet varit att injaga allvarlig fruktan hos en befolkningsgrupp, i detta fall muslimska shiiter.

– Grundbrottet är mordbrand, säger hon till Skånskan.

Av åtalet framgår att 30-åringen, som är bosatt i Vittsjö, är sunnimuslim och bördig från Syrien. Han anses av Säpo vara en del av IS. Säpo och åklagaren menar att 30-åringen utfört dådet som en del av IS kamp då shiiter ses som ”otrogna”.

Den aktuella kvällen och natten pågick en shiitisk fest, som åklagaren menar att vissa sunnimuslimer ogillar.

Till bevisningen finns bland annat material ur 30-åringens dator och mobiltelefon. Bland annat ska han i en konversation med sin mor talat om att han haft för avsikt att utföra ett dåd i IS namn.

Åklagaren ska i sin bevisning ha flera konversationer, som alla ska ha skett via Facebook. Sju av dessa används i åklagarens bevisning.

Efter attentatet ska han ha haft konversationer med tre personer samt gjort en skärmdump som, enligt åklagare, var för sig styrker att 30-åringen utfört mordbranden och att den är gjort i IS namn.

Ytterligare två konversationer används för bevis för att 30-åringen känner motvilja mot shiiter.

Utöver detta finns bevis för inköp av bensin, nedladdade propagandafilmer och hyllningar av IS-soldater som mördar ”otrogna”. 30-åringen har också innehaft beskrivningar som visar att han haft kunskap om bombtillverkning.

Befinner sig mamman i Sverige?

– Jag vet inte var hon är nu men vid tillfället för konversationen befann hon sig i Saudiarabien, säger Hilding Qvarnström.

På frågan om hur länge 30-åringen befunnit sig i Sverige säger Hilding Qvarnström att det inte är så länge.

– Jag tror han kom 2015.

30-åringen ska ha kommit till Sverige med fru och barn.

– Han hade en son som tragiskt nog omkom i en trafikolycka, säger Hilding Qvarnström.

Knappt en månad efter attentatet i Malmö får 30-åringen och hans fru svenskt personnummer, vilket enligt Skattemyndigheten betyder att de då fått uppehållstillstånd.

ågra barn har aldrig funnits registrerade.

Straffet för terroristbrott av normalgraden är som minst 4 års och upp till livstids fängelse.

Straffet för mordbrand är mellan 2 och 8 år.

Åklagare kommer utöver fängelse att yrka på utvisning. 30-åringen nekar till brott.

Huvudförhandling inleds nu på fredag den 31 mars och avslutas den 7 april.

Läs mer: