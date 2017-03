Optimistiskt när Centern höll stämma

Kristianstad Under lördagen höll Centerpartiet distriktsstämma på Stadshotellet i Kristianstad. Medvind i opinionen gjorde att stämningen på mötet var hög.

Det var en stor skara Centerpartister, 250 personer, som hade samlats för årets distriktsstämma.

På agendan stod bland annat att sätta den nya listan inför kyrkovalet i höst samt att behandla de 22 motioner som kommit in.

Enligt Ulrika Axelsson (C), ordförande i distriktet, kan anledningen att så många kom till mötet vara att partiets popularitet ser ut att öka.

– Det går bra för Centerpartiet. Därför tror jag att många väljer att resa till stämman för att träffas och smida planer för framtiden. Det är ”go” i partiet just nu, säger Ulrika Axelsson.

På dagordningen stod också att välja en ny styrelse.

Ulrika Axelsson, redan sittande ordförande, blev omvald och är glad över förtroendet.

– Det känns hur bra som helst. Det är otroligt positivt att man har ett så stort stöd, man blir verkligen stolt och vill bara arbeta ännu hårdare.

Sofia Nilsson från Östra Göinge valdes också om som andre vice ordförande.



Partiet antog även listan till kyrkovalet i höst, med Niklas Larsson från Osby på första plats, Lars-Ivar Ericson från Tyringe på andra och Berit Pragles från Karlskrona på tredje plats.

Efter stämman skickade partiet ut ett uttalande om att partiet framöver komma att arbeta för att öka mobil- och fibertäckningen i Skåne.

– Vi vill att hela Skåne ska leva, att man ska kunna bo och verka över hela Skåne, inte bara i tätorterna, utan också på landsbygden. Fiber är en stor del, men också mobiltäckningen svajar på landsbygden, säger Ulrika Axelsson.

Debatten hettade dock till kring en motion om djurskydd.

Idag kan vem som helst göra en anonym anmälan till länsstyrelsen om att ett djur far illa, vilket motionären menar kan medföra skada för enskilda näringsidkare samt skapa misstänksamhet mellan grannar.

– För att förslaget ska kunna gå igenom måste en lagändring ske. Det är nu skickat vidare till partistämman i höst som då får titta närmare på detta, säger Ulrika Axelsson.

– Det var mycket positivt, med många ombud och deltagare. En god debattvilja, en positiv stämning.