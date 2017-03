Säpo: 30-åringen en ny slags IS-soldat

Malmö Kan ett brandattentat mot en muslimsk bönelokal i Malmö vara ett verk av IS? Säpo tecknar en bild av en föränderlig organisation. Självmordsattentaten har minskat. Kalifatets återväxt ska säkras.

På fredag inleds rättegången mot en 30-årig sunnimuslimsk man bosatt i Vittsjö.

Åklagare och Säpo menar att han varit en del av terroristorganisationen IS. I dess namn ska han ha begått ett brandattentat mot en shiamuslimsk bönelokal på Norra Grängesbergsgatan. Åklagare vill att dådet ska klassas som ett terroristbrott.

Terrorism i Malmö för att ha kastat molotovcocktails utan att någon person skadades? Ett och annat ögonbryn har säkert höjts.

I åtalet återfinns ett pm där Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström ger en bild av IS utveckling från grundandet 2003 och fram till i dag. Under denna tid har organisationen bytt namn och skepnad flera gånger.

Taktiskt ligger de ständigt i framkanten. De jobbar aktivt på sociala medier och uppdaterar sina rekommendationer, allt från hur stridande ska ta sig till Syrien till vilka krypterade mejltjänster och applikationer som bör användas.

IS deltar i inbördeskriget i Syrien som bröt ut efter den arabiska våren 2011. Sedan dess har organisationen utvecklat sitt fiendskap till omvärlden.

De ligger i öppen fejd med al-Qaidas syriska gren Jabhar al-Nusra och konflikten mellan sunni och shia ökat. Det är alltså inte bara icke-muslimer utan även den shiitiska tolkningen av Koranen som betecknas som ”otrogen”.

Det är i detta perspektiv man ska se attentatet mot en shiitisk bönelokal i Malmö. Aashura, som främst firas av shiiter, råkade år 2016 inträffa 11 oktober, dagen för attentatet i Malmö.

Ordet terrorism får många att tänka på självmordsattentat, men antalet sådana har minskat påpekar Ahn-Za Hagström.

Från 2013 fokuserade IS på erövring av territorium och hårda måltavlor. Därefter övergick man till symboliska mål för att orsaka maximalt antal döda och skadade.

Den nya vattendelaren kom den 22 september 2014 genom att ett tal av Abu Mohammed Al-Adnani, officiell talesperson för IS, spreds. Sympatisörer skulle inte längre försöka ta sig till IS-kontrollerade områden. Goda gärningar kunde göras, till exempel genom mindre och spontana attentat mot symboliska mål.

Orsaken till den förändrade taktiken tros vara flera. IS har haft bakslag i Syrien. Dessutom är storskaliga attentat med många inblandade lättare för underrättelse- och säkerhetstjänster att avslöja och förhindra.

Dessutom finns en hypotes att IS tänker på framtiden. Om alltför många unga kandidater spränger sig i luften blir det svårt att föra kampen vidare för nästa kalifat.

Efter Al-Adnanis tal i september 2014 ökade antalet attentat i västvärlden, enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). En ny sorts attentat såg dagens ljus där IS-sympatisörer genomförde attentat utan att ha haft direktkontakt med organisationen. Fram till 2015 var man uppe i 21 stycken.

Utan att det står skrivet svart på vitt är Säpos pm en klar fingervisning om hur Säpo vill att vi ska se på den åtalade 30-åringen från Vittsjö. Han är en effekt av Al-Adnanis tal. Han är den nya generationens IS-soldat.

