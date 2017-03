Skrev under med kollegas namn

HÄSSLEHOLM

En arbetsförmedlare har av arbetsförmedlingen anmälts till personalansvarsnämnden sedan han skrivit under ett beslutsdokument med en kollegas namn. Kollegan upptäckte det efter att ha återvänt efter sin semester och slog då larm till sin chef.

Chefen ska då ha skrivit i en mejlkonversation att en annan medarbetare erkänt att det var han som skrivit under dokumentet med kollegans namnteckning. I ett yttrande ska arbetsförmedlaren däremot ha uppgett att han varken kan bekräfta eller förneka att han skulle ha skrivit under med kollegans namnteckning.

Enligt anmälan, som undertecknad av generaldirektör Mikael Sjöberg, utgör agerandet inte urkundsförfalskning eftersom det underskrivna beslutsexemplaret inte var ”av originalkaraktär”, men personalansvarsnämnden bör pröva om arbetsförmedlaren ska få en varning eller löneavdrag för agerandet menar arbetsförmedlingen.