De ersätter avhopparna

Hässleholm

Under måndagens kommunfullmäktige gjordes en mängd nya val till nämnder och styrelser efter att flera politiker hoppat av sina politiska uppdrag.

Till ersättare efter PeO Lindholm (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden valdes Marie Hult (L).

Ulf Erlandssons avsägelse från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämnden beviljades. Här fanns ingen ny ersättare föreslagen. Valet bordlades.

Efter avsägelse från Mikael Koenen (L) går Cecilia Tornerefelt (L) in som ledamot i kommunstyrelsen. Koenens post som ledamot i fritidsnämnden bordlades.

Till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden valdes Richard Bernsheim (M).

Lena Svensson (C) tar över poster efter att Mats Sturesson avsagt sig uppdragen som ledamot i Hässleholms Industribyggnads AB, Hässleholm Norra Station AB, M6 AB samt Hässleholm Byggaren AB.