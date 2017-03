Gratis sommarbad i år också

HÄSSLEHOLM

I fjol utnyttjade cirka 25 000 ungdomar möjligheten till gratis bad under sommarlovet, och i år ges samma möjlighet.

Kommunen har fått drygt 900 000 kronor från Myndigheten för ungdom och civila samhällsfrågor (MUCF) varav fritidsnämnden förfogar över 550 000 kronor av dessa. Pengarna kommer i huvudsak att gå till att erbjuda alla skolungdomar gratis bad på kommunens badanläggningar under sommarlovet.

– Det blev en succé i fjol så det känns bra att vi kan ha det i år också. De pengar som blir över kan föreningarna ansöka om för att ha verksamhet för ungdomar under sommarlovet, säger fritidschefen Stefan Larsson.