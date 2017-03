Mer pengar till föreningarna

HÄSSLEHOLM Föreningar med stor ungdomsverksamhet får ett välkommet tillskott i kassan. Fritidsnämnden har nämligen beslutat att höja verksamhetsbidraget hela 17 procent.

Redan för två år sedan var frågan uppe på tapeten i fritidsnämnden men då fanns det inte pengar till att höja verksamhetsbidraget, men nu är läget annorlunda. En enig fritidsnämnd klubbade igenom beslutet om att höja bidraget med 17 procent, eller från 6,80 kronor till åtta kronor per deltagartillfälle.

– Äntligen kan vi genomföra detta, och det ligger helt i linje med vår vision att satsa på ungdomsverksamheten, säger Arne Persson (C) som sitter med i fritidsnämnden.

Beslutet innebär att föreningarna kommer att få det höjda bidraget för den verksamhet de hade under 2016 och som ska betalas ut nu i vår. Enligt fritidskontorets beräkningar var det sammanlagt drygt 290 000 deltagartillfällen under 2016, vilket gör att utbetalningarna ökar med cirka 350 000 kronor.

– Allt ryms inom vår budget. Och det här är viktiga pengar för föreningarna, det vet vi, säger fritidschefen Stefan Larsson.