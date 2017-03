Morgonkollen: Mest mulet och risk för regn

Uppdatera dig här med de senaste nyheterna.





LOKALT

EU-regler och dämme ska göra sjön bättre

HÄSSLEHOLM Tormestorpsån tillför närapå fyra gånger så mycket fosfater till Finjasjön som avloppsreningsverket.

Det påpekar Finjasjöns fiskevårdsförening i en insändare i dag. Men nya regler ska förbättra situationen där och i sjön, tror miljöchefen Sven-Inge Svensson. Bland annat dämmet och nya EU-regler.

Österås B-plan blir A-plan under hela vårsäsongen

SPORT Derbyt mellan Hässleholms IF och IFK Hässleholm den 29 april kommer att spelas på B-planen. Klubbarna och kommunen är överens om att låta A-planen etablera sig ordentligt under våren.

– Ansvarsfullt av klubbarna. Det råder samsyn i frågan från alla parter, kommenterar Stefan Larsson.

Osby har rekord i antal vetgiriga Mervetare

OSBY I Osby vet vetgirigheten inga gränser. Tio olika grupper med mellan 25-30 personer i varje grupp träffas varannan vecka för att umgås och stilla sin nyfikenhet.

TRAFIK

Just nu lugnt i trafiken.

VÄDER

UTRIKES

Svenska hittad död i Kongo-Kinshasa

Svenska Zaida Catalán försvann den 12 mars och ska ha hittats död under måndagen, något som bekräftas av UD och FN. Hon befann sig i landet på uppdrag av FN eftersom hon var expert på mänskliga rättigheter. Hennes kropp hittades tillsammans med en tolk och en amerikan från FN:s fredsbevarande styrkor.

Trump slopar Obamas klimatreform

Ordern han skrev under stoppar eller häver flera klimatlagar och beslut som tidigare presidenten Barack Obama fattade. Trump sa i en presskonferens under tisdagskvällen att han nu stoppar ”kriget mot kol”.

Unik tigerfamilj upptäckt i Thailand

Tigerfamiljen är av den kraftigt utrotningshotade arten indokinesisk tiger. Den hittills okända gruppen tigrar består av minst sex ungar.