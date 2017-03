Obefintlig kontroll vid testning av gränskontrollerna

När Danmarks Radio och Sveriges Televisions Uppdrag granskning testar gränskontrollerna kommer de enkelt in i länderna utan att bli kollade. Vid 13 av 14 tysk-danska gränsövergångar vid Sönderjylland blir de aldrig kontrollerade. Uppdrag Gransknings reporter Lena Sundström kunde vid fyra tillfällen ta sig in via bil, båt och flyg utan att få sin identitet kontrollerad. I kväll sänder Uppdrag Granskning sitt granskande reportage ”När gränsen är nådd”. Två dagar tidigare sände DR1 Dokumentar programmet ”Hvor går grænsen”.

Sveriges Television och Danmarks Radio har haft kontakt med varandra, delat upplysningar och några fall även filmklipp. Det uppger Uppdrag gransknings reporter Lena Sundström till News Øresund.

I en kritisk granskning visar Danmarks Radio hur kostnaden för Danmarks gränskontroll mot Tyskland kostat 270 miljoner danska kronor under det senaste året i form av löner, övertidsersättningar och kostnader för resor, hotell och två hittills oanvända tältläger. Det danska teamet testade gränskontrollen mellan Tyskland och Danmark vid Sönderjylland och upptäckte då att 13 av 14 gränsövergångar antingen var obemannade eller släppte igenom deras bil utan kontroll.

När Danmarks Radios reporter frågar förbikörande danskar är många positiva till gränskontrollerna men det hörs också kritiska röster till kostnaderna. Innehavaren av en spelhall i Kruså, som drabbats av inbrott utan att polisen hade tid att ingripa, är kritisk till att inte poliserna vid en gränskontroll några kilometer bort kunde rycka ut. Totalt har omkring 420 danska poliser avdelats till gränskontroll och terrorbevakning vilket gör att resurserna till brottsbekämpning minskat och färre brott blivit uppklarade.

Danmarks Radio visar i programmet även hur id- och gränskontrollerna gjort vardagen besvärligare för två Öresundspendlare. En dansk kvinna som sedan elva år bor i Malmö med man och tre barn och som jobbar i Tårnby på Själland tvingas låta sina barn vara tio timmar i sträck i förskolan. En dansk man bosatt i Köpenhamn väljer att sluta sitt arbete hos Region Skåne sedan id- och gränskontroller gjort resan från bostaden i Köpenhamn till jobbet i Malmö besvärligare med tågbyten, förseningar, trängsel och längre restid.

I kvällens sändning av Sveriges Televisions Uppdrag granskning visar reportern Lena Sundström fyra exempel på hur hon kunde resa från Danmark till Sverige utan att behöva visa legitimation: med flyg till Stockholm, med privat båt över Öresund, gömd under en filt i en bil och helt enkelt genom att kliva ur bilen på svensk mark en bit innan gränskontrollen vid betalstationen i Lernacken.

Uppdrag granskning följer bland annat den svenska Öresundspendlaren Barbro Lundqvist som är socionom och som jobbar vid Köpenhamns Kommun och är ensamstående mamma i Malmö med två barn på 12 respektive 15 år. När hon den 1 februari deltar i ett möte i Riksdagshuset i Stockholm för att berätta om sina upplevelser av id- och gränskontrollerna är 14 riksdagsledamöter på plats och lyssnar. Av riksdagsledamöterna kommer tre från andra delar av landet än Skåne.

– Man hade ju önskat att det var lite fler politiker från andra delar av landet. Och det visar väl på ett visst ointresse, bland folk på nationell nivå för Skåne och Öresundsregionen, säger Mats Persson, riksdagsledamot för Liberalerna som kommer från Lund, till Uppdrag Granskning.

Barbro Lundqvist berättade hur hon känner sig låst mellan ett bra och välavlönat jobb i Köpenhamn och sina barn i Malmö som hon nu har mindre tid att vara tillsammans med.

– Jag känner på något sätt och vis att jag är i en fälla, säger hon i programmet.

Mötet i Riksdagshuset arrangerades i samarbete mellan Nordiska Rådet, Länsstyrelsen Skåne och Øresundsinstituttet för att ge bland annat riksdagsledamöterna en möjlighet att få saklig information om effekterna av id- och gränskontrollerna.