Hästveda fortsätter satsning på e-hälsa

Hästveda går i första ledet för den digitala hälsan, bland annat med läkarbesök via länk. Foto: Maja Ögren Andersson

HÄSTVEDA Lizzie och Erik Berlin var två av många vetgiriga hästvedabor som på onsdagskvällen kom till vårdcentralen för att lära sig mer om sjukvård via elektronik.

Hälsovårdsmyndigheten definierar e-hälsa som följer: ”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.”

Precis så löd budskapet vid det Öppet hus som arrangerades av Region Skåne på Hästvedas vårdcentral. Både politiker och sjukvårdspersonal fanns på plats för att informera och lyssna till hästvedabornas åsikter.

Det fanns möjlighet att bland annat lära sig hur man loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster, få hjälp med inställningar på sina sidor i e-tjänsterna och komma igång och se vilka ärenden man själv kan göra via dator, läsplatta eller smarttelefon. Något som paret Berlin har anammat.

Erik har redan beställt medicin via nätet och det gick bra.

– Han lever ju, skojade hustrun Lizzie med glimten i ögat..

Dessutom fick besökarna vara med när vårdcentralen kopplade upp sig med läkare i Hässleholm för att visa hur ett digitalt läkarmöte över internet fungerar i praktiken.

Det är i och för inte helt nytt för Hästveda. De har kunnat utnyttja tjänsten tidigare, då via skype.

Nu handlar det om teknik som hade högsta kvalitet både ljus- och bildmässigt.

Lite oro i ledet blev det när bilden visade en läkare, Claudia Brandt, Vänhems vårdcentral, sittande i ett stort konferensrum.

Ska det verkligen se ut så? undrade någon.

– Nej, inte alls, förklarade bland andra Dolores Öhman (MP), ordförande i e-hälsoberedningen.

Meningen är att läkarbesöken via länk ska efterlikna ett vanligt förtroligt läkarbesök så mycket som möjligt.

Ögonkontakt är till exempel viktigt. Likaså avskildhet. Och Claudia Brandt förklarade att läkarkåren nu ska öva så att den digitala konversationen ska bli så bra att patienten ska känna sig som hen befinner sig där.