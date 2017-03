Solceller årets trend på Hus & Hem-mässa

KRISTIANSTAD Garageportar, blommor, solceller, persienner, möbler och mycket, mycket mer. Allt finns på helgens Hus & Hem-mässa på Yllan som beräknas locka över 15 000 besökare.

I närmare 20 år har Hus & Hem-mässan arrangerats och intresset har inte avtagit, även om det varit lite upp-och-ner under åren.

– I fjol var här cirka 15 000 besökare, och vi räknar med minst lika många i år, säger Cristofer Nilldoff som är vd i arrangerande Eventmässan i Kristianstad AB.

Att det lockade så många i fjol berodde mycket på att det var fri entré och det kommer det vara även i år. Och besökarna kommer att kunna stifta bekantskap med över 100 utställare vilket är rekord.

– Vi har fått öppna D-hallen i år, och så har vi packat ihop det lite här i den stora hallen, säger projektledaren Elin Troedsson.

Bland utställarna finns allt som hör hus och hem till. Blommor, kök, möbler, solceller.

– Sen kommer det att hållas husköparskola. Många har nog frågor och funderingar kring det, och här kan man få svar på allt, säger Elin Troedsson.

En av årets stora trender är solceller, vilket några företag lanserar hårt. Ett av dessa är Everöds Elbyrå, och de har dessutom varit med på mässan varje år sedan starten.

– För oss är det en självklarhet att vara med även om den har haft sina ups and downs. Även om vi inte säljer här vill vi möta våra kunder här, säger Conny Nilsson Björling som är ägare av företaget.

Han har märkt av en klart ökande efterfrågan av solceller av privatpersoner den senaste tiden.

– Den vanligaste anledningen är att de vill göra sig oberoende av elbolagen. För en normalvilla är det en investering på knappt 100 000 kronor, och man räknar med att den ska vara återbetalad på åtta till tio år, säger Conny Nilsson Björling som även ska hålla ett seminarium om just solceller under mässdagarna.

– De som är skeptiska tror att det är krångligt med mycket papper, men det är faktiskt oerhört enkelt.