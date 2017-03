Osbybostäder har överträffat miljömål

Osby Osbybostäder minskade energiförbrukningen i sina fastigheter med 26 procent mellan 2007 och 2016. Därmed överträffade man uppställda mål på 20 procent minskning.

Nu satsar bolaget vidare, i första hand med att ersätta oljan som fortfarande finns kvar.

– Vi har verkligen lyckats. Det är viktigt att ha ett mål, annars är det lätt att frågan tappas bort, säger Johnny Ahlqvist (S), ordförande för Osbybostäder.

Målet om 20 procents minskning av energiförbrukningen lades fast i samband med att bolaget anslöt sig till SABO:s energi- och miljösatsning Skåneinitiativet.

SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag.

Bara under förra året (2016) minskade energiåtgången per kvadratmeter från 131,2 kWh till 125,4 kWh.

I årsredovisningen klargör bolaget att energiåtgärderna har sparat drygt två miljoner kronor åt Osbybostäder AB sedan 2010.

Nu är nya mål på gång, i samband med att man går in i ett nytt SABO-projekt. Målen kommer att läggas fast under året.

Det finns fortfarande flera fastigheter som har oljepannor, nämligen Bergfast, Soldalen och Björkelund.

Varför finns oljeuppvärmning fortfarande kvar i vissa fastigheter?

– Det byggdes så en gång i tiden och vi har inte hunnit med att konvertera till bergvärme överallt. Det är högt prioriterat och vi hoppas kunna påbörja arbetet under 2017, säger Johnny Ahlqvist.

Osbybostäder uttrycker i årsredovisningen att arbetet med att påbörja bytet till bergvärme för såväl Bergfast som Björkelund är beräknat att starta våren 2017.

En eventuell konvertering till bergvärme på Soldalen är kopplat till kommunens ombyggnadsplaner.

Hur belastas Osbybostäders ekonomi av investeringarna?

– Det måste göras för att leva upp till de krav som ställs från riksdag och regering, säger Johnny Ahlqvist.

Han pekar på de besparingar som redan gjorts via energieffektiviseringar mellan 2010 och 2016, på ett par miljoner kronor.

Främst handlar det dock inte om att det ska vara lönsamt ekonomiskt.

–Det värsta är utsläppen.

Hur betecknar du de mål som sattes upp genom Skåneinitiativet?

– Det var inga lätta mål. Jag är absolut tillfredsställd med att vi lyckades nå dessa.