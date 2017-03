Mordoffret tog bilden på döde Ahmed

Malmö 23-åringen sköts ihjäl med flera skott på en innergård på Ramels väg under torsdagskvällen. Den avlidne ska tidigare ha erbjudits skydd av polisen. Nu sitter sju personer anhållna, samtliga misstänkta för kopplingar till mordet.

Det var vid 19.00-tiden som flera skott träffade den 23-årige mannen vid en återvinningsstation på Ramels väg. Sedan såg vittnen hur två misstänkta personer försvann från platsen på moped.

Polisen anlände till platsen där omkring 60 personer hade samlats. Området spärrades av och man undersökte gården med tekniker och hundar, samt samlade in vittnesuppgifter.

En bit från platsen hittades sedan en brinnande moped. Det är inte säkert att den tillhört gärningsmännen.

Då hade den skottskadade mannen redan körts till sjukhuset i en personbil. Senare under kvällen, klockan halv åtta, kom beskedet att han avlidit av sina skador.

Mannen är sedan tidigare känd av polisen och förekommer bland annat i utredningen kring mordet på 16-åriga Ahmed Obaid. Han ska enligt polisen vara upphovsmannen till de bilder som cirkulerade på den skjutne 16-åringen efter dennes död.

Den nu avlidne 23-åringen ska ha ingått i kriminella nätverk och har tidigare varit utsatt för hot. Han har erbjudits personskydd av polisen, något han tackat nej till.

Bara timmar innan han sköts skottskadades en annan man allvarligt på Lindeborg. Mannen bar skyddsväst, och vårdas fortfarande på sjukhus. Polisen vill inte gå in på om det finns en direkt koppling mellan skjutningarna.

– I det dödliga våldet som pågår i Malmö finns det gemensamma nämnare mellan brotten. Givetvis har vi kunskap om både individer, relationer och så vidare som gör att vi kan agera så snabbt som möjligt, säger Lars Förstell, presstalesman på polisen.

Efter ett intensivt arbete under natten sitter nu sju personer anhållna, samtliga misstänkta för att ha kopplingar till mordet på 23-åringen. Polisen vill dock i nuläget inte gå in på vad de anhållna männen är misstänkta för.

Männen kunde tas in för förhör med hjälp av uppgifter som framkommit under nattens undersökningsarbete.

Personerna, samtliga män i åldrarna mellan 20 och 25 år, varav hälften är hemmastadda i Malmö, tillhör alla den klick kriminella som polisen ständigt har koll på.

– De här personerna förekommer i miljöer som vi har fokus på. Vi kontrollerar dem mer eller mindre ständigt, och anträffar då ofta vapen samt narkotika av olika slag, säger Lars Förstell.