Var tionde har hund

Osby

137 stycken hundar per 1 000 invånare. Så ser det ut i Osby kommun. Det gör att kommunen hamnar på en delad plats 97 i Sveriges hundliga.

Härjedalen är just nu landets hundtätaste kommun visar statistik från Jordbruksverket, statistik som presenterats av nyhetsbyrån Siren. Här finns inte mindre än 250 hundar per 1 000 invånare och här är det till exempel vanligt med jämthundar som används i jakt. Lägst hundtäthet har Solna, där det bara finns 34 hundar per 1 000 invånare. Rikssnittet ligger på 85 hundar per 1 000 invånare.

Hundtätast i Skåne är Sjöbo med 231 hundar per 1 000 invånare. Östra Göinge har 160 hundar, Hässleholm 146 och Kristianstad 117. De småländska grannkommunerna Älmhult och Markaryd har 114 respektive 137 hundar per 1 000 invånare