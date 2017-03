Analog tv blir kvar under tre månader

Lönsboda Flera boende i Osbybostäders lägenheter i Lönsboda har upplevt stora svårigheter att få sina tv-boxar att fungera. Framför allt äldre är oroliga för att deras högtidsstunder framför tv:n ska gå om intet.

Därför skjuter Osbybostäder på släckning av analog tv.

Vid midnatt stängs det analoga nätet ner. Så såg beskedet ut inför övergången till digital-tv i Lönsboda, sedan fibernät installerats i byn.

Flera boende hos Osbybostäder har dock hört av sig till Norra Skåne och varit förtvivlade över att de inte fått sina boxar att fungera.

En 96-årig kvinna, som vill vara anonym, var under torsdagen väldigt besviken när hon insåg att risken att missa favoritprogrammen var överhängande.

– Jag betalar min licens och vill bara se ettan, tvåan och fyran. Det här kan ju inte vara rätt. Då får ni skälla på Comhem eller Osbybostäder. Min tv måste jag ju ha!

En granne har varit i kontakt med Comhem för att få både sin egen och den 96-åriga kvinnans box att fungera, men utan framgång.

– De kan inte svara på varför det inte fungerar, säger grannen, som också hon vill vara anonym.

Liselotte Harryssons mamma bor i kvarteret. Inte heller hon har lyckats få igång tv:n med Comhems box.

–Vi fick hit en kille från en firma i Osby för att felsöka men han hittade inte orsaken.

Osbybostäder AB har också tagit del av de boendes oro och under fredagseftermiddagen fick man klart med Hem-TV, som distribuerar kabel-tv, att förlänga de analoga sändningarna i tre månader.

Beskedet lämnades av Osbybostäders vd Kent Lundén.

– Det blir lätt handhavandefel och det finns fler felkällor än med analog tv. Det är inte bara att sticka in antennsladden i väggen och det kan ibland vara svårt, inte bara för äldre, säger han till Norra Skåne.

Fibernätet var på plats den 15 mars. Sedan har bostäderna anslutits.

Det kan tänkas att det uppstått fel när vissa lägenheter kopplats på, förklarar Kent Lundén.

Om Comhems box inte får kontakt med fibernätet tas kontakt med ägaren av nätet, IP Only, för vidare felsökning.

En annan möjlighet är att användaren helt enkelt inte kopplat in boxen på rätt sätt.

– Det är lätt hänt att trycka på fel knappar. Det bästa är att kontakta Comhem om man inte får det att fungera.

Osbybostäder AB har slutit ett avtal med Comhem.

Det innebär att hyresgästerna får de vanligaste kanalerna och boxen utan extra kostnad.

Nu får de boende, och leverantörerna, ytterligare tre månader på sig att få rätt på den nya tekniken.