Jämt skägg mellan MFF och IFK Göteborg

FOTBOLL Guldfavoriten Malmö FF kom undan med blotta förskräckelsen i premiären borta mot IFK Göteborg.

1-1 imponerade knappast på de allsvenska konkurrenterna.

- Inget vidare. Jag vet inte vad som hände, suckade kapten Markus Rosenberg.

Publikfest i premiären med 32 129 åskådare på Ullevis läktare. Då presterade de regerande svenska mästarna inte alls på den nivån som många förväntat sig.

Inte undra på att besvikelsen var stor hos MFF:s lagkapten.

– Det är mycket blandade känslor. Vi spelade en fantastiskt fin fotboll under stora delar av försäsongen med lugn i uppspelen, men var inte riktigt där i dag, sa 34-årige Rosenberg i C Mores direktsändning.

– Just nu känns det inget vidare.

Malmö FF öppnade svagt och blev rejält tillbakapressat av Göteborg som uppträdde inspirerat inför hemmapubliken.

Därför kom 1-0-målet logiskt efter att Mikael Boman hittat rätt på en hörna i minut 8.

Men det skulle bli bättre för Magnus Pehrssons manskap.

Pawel Cibicki var glödhet i sitt första allsvenska framträdande sedan återkomsten från Jönköpings Södra.

Han provade först utifrån med ett skott som reflexräddades av IFK Göteborgs 18-årige målvaktsdebutant Pontus Dahlberg.

Och i 34:e minuten rasslade det till. Oscar Lewicki förlängde Magnus Wolffs Eikrems hörna till Cibicki som dök upp på mållinjen och nickskarvade i mål.



Trots ett antal heta chanser i halvlekens slutskede blev det dock inga fler fullträffar för gästerna.

Efter pausvilan, där Alexander Jeremejeff bytte av förkylde Wolf Eikrem och Cibicki flyttades ner på yttemittfältet, ändrade drabbningen karaktär på nytt.

IFK Göteborg fick mer att säga till om och låg klart närmast ett segermål. MFF skapade däremot inte mycket värd namnet.

– Jag vet inte vad som hände. Det blev jäkla stressigt, mycket långbollar och en fotboll som passade IFK Göteborg, konstaterade Markus Rosenberg.

– Oavsett antal premiärer man gjort blir det alltid en liten besvikelse.



Tränaren Magnus Pehrsson var något mer dämpad i sin analys.

– Ett ganska välförtjänt resultat. Vi är nöjda med sista 30 minuterna av första halvlek där jag tycker att vi spelade det spel vi vill, hade bollen, styrde spelet och lät Blåvitt springa efter den, sa Pehrsson och fortsatte.

– Startade också väldigt bra i andra där vi hade bud på ett ledningsmål, var aggressiva och ville framåt. Sedan tycker jag att vi uppträdde alldeles för stressigt i slutfasen de sista 20 minuterna.

– Vi hade inte den kontrollen vi borde ha.

11 april spelar Malmö FF sin nästa match hemma mot GIF Sundsvall.