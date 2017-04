Kriminalreporter som drivs av viljan att veta mera

Maja har bevakat och skrivit om många rättegångar under sin yrkeskarriär. Hon har också bland annat skrivit om den yrkeskriminella Gubbligan som förr härjade i trakterna.

– Jag knackade på och frågade om de hade något jobb åt mig. Jag berättade att jag älskar att skriva, berättar hon. De hade inget jobb, men jag var villig att jobba gratis, för att få en inblick i tidningsbranschen.

Det var så Maja påbörjade sin karriär som journalist. Det var Smålands Folkblad i Gislaved som hon hade knackat på hos.

På Norra Skåne har Maja jobbat i något så när 23 år. Men nu slutar hon.

– Det känns så overkligt att säga att jag ska gå i pension. Jag känner mig inte som en pensionär, säger Maja.

Och hur ska en pensionär egentligen känna sig? Trött? Energilös? Det är inga attribut som matchar Maja Ögren Andersson, snarare dess motsatsord gör bilden av henne rättvis.

Entusiastisk är ordet som många arbetskollegor använder för att beskriva Maja. Det förstås att Majas energi och engagemang kommer saknas bland kollegorna på redaktionen.

–Jag slutar medan det är kul och medan jag känner mig så här pigg. Jag vill sluta på topp.



Däremot djöjer det inte allt för länge innan Maja är tillbaka på Norra Skåne.

-Jag ska ju jobba redan på måndag, skrattar hon. Men som frilansare. Jag kommer hoppa in då och då på tidningen. Jag måste skriva. Det är min livsnerv. – Jag har alltid skrivit. Det går inte att sluta.

Mycket i tidningsbranschen har förändrats sedan den där dagen då Maja knackade på dörren till Smålands Folkblad.

–Tempot är så högt idag. När jag började, så fanns det redigerare, fotografer, korrekturläsare. Idag så gör du allt det själv. Och allt ska fort ut på webben. Och du ska kunna filma med. Det är kul, men det är för mycket.

Det är kriminaljournalistik som Maja främst brinner för och som hon mest ägnat sitt skrivande åt.

–Jag tycker det är spännande med rättegångar och rättssystemet. Och jag brinner för att människor ska behandlas rättvist, berättar Maja.

– Som kriminalreporter jobbar man i motvind numera. Det är svårare att få tag i poliser. När jag började kunde man ringa till utredarna och det fanns en god kommunikation. Det är svårjobbat idag, du når inte in i polisorganisationen på samma sätt. Det är mer strikt och mer stängt.

– Jag kommer sakna de poliser jag har haft en bra kontakt med. Jag har haft ett väldigt bra nätverk med poliser som har hört av sig.

Vad har varit det svåraste i ditt arbete?

Det svåraste tycker jag har varit att spegla rättegångar på ett sakligt och objektivt sätt, men ändå med känsla. Jag vill att man som läsare förstår att det finns två offer i rättegången. Förövaren är också ett offer för sina handlingar. Jag har verkligen brunnit för rättegångar. De är viktiga att skriva om.

Kan det inte vara jobbigt att sitta med och lyssna under en rättegång någon gång?

Jag var ju där under Ricard Nilssons rättegång, trippelmördaren. Trippelmordet i klippan då han sköt ihjäl tre personer. Det var en stor utmaning. Det var en liten tingssal i klippan, och där satt de tre mördade männens sambos och fruar. Det var fruktansvärt.

Maja berättar att under rättegången visades många blodiga bilder som väckte obehag. Men hon berättar också att blocket och pennan många gånger har fungerat som en slags skydd.

–Som journalist sitter jag skyddad bakom blocket. Jag har aldrig mått dåligt av att vara med på rättegångar, utan jag har kunna se det som ett jobb. Utan att för den delen mista engagemanget.

Rättegången mot Ricard Nilsson var den mest slitsamma på det känslomässiga planet, berättar Maja. Hon berättar om den lilla, trånga tingssalen och hur anhöriga och andra åhörare satt tätt inpå varandra.

–Men den salen finns inte kvar länge. Den blev nedlagd, säger hon.

Nyfikenheten och att alltid vilja ta reda på mera är det som drivit Maja framåt.

Det starkaste minnet från hennes journalistiska bana var just ett sådant jobb som hon hittade genom att inte ge sig.

Maja snubblade över en notis som beskrev hur en familj i Bjärnum hade hållit kvar en inbrottstjuv tills polisen kom.

–Jag tänkte wow, jag vill veta mer. Det fanns inga nummer till familjen och det var svårt att få tag på dem. Men jag tog reda på adressen och körde dit. Det visade sig att det var en 70-årig före detta brottare och hans barnbarn i som hade lyckats hålla kvar inbrottstjuven. Så det blev en fantastisk story.

–Man tjänar på att ligga på ibland. Jag hade ju bara kunnat strunta i det när jag inte fick tag i deras telefonnummer.

Sen finns det också en massa rättegångar som satt sina spår. Nyligen skrev jag om ett par som kört hem från en fest och krockat med en förare som varit drogpåverkad. Paret hade klarat sig ganska bra, men det är själva ögonblicket, att livet kan ändras på en sekund, som påverkade mig. Hur lätt det händer en olycka. Hur enkelt livet kan förändras.

Det har blivit ett otaligt antal möten med många olika människor under åren som journalist.

– Det som jag tycker är så fascinerande är att ena dagen kan man stå och intervjua en högt uppsatt politiker och nästa dag sitter du i tingsrätten och träffar en knarkare som berättar om sitt liv. Det är så mångfacetterat. Det är världens bästa jobb.