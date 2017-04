Påskvandringen är igång

Hässleholm. På söndagseftermiddagen startade Hässleholms församling sitt påskdrama.

Jesu död och uppståndelse och nyckelscenerna under den tiden spelades upp vid Hässleholms kyrka under gårdagen.

– Det handlar om Jesus sista tid: intåget i Jerusalem, nattvarden och förrådandet från Judas, Pontius Pilatus, Golgatavandringen och korsfästelsen, säger Henrik Feldt, församlingspedagog.

– Och Petrus berättar om budskapet om Jesus kärlek, berättar han vidare.

En av dem på plats under söndagens skådespel var Gunhild Nordkvist.

– Påsken är central och budskapet om att Jesus finns här för oss, säger Gunhild Nordkvist.

Dramat spelas upp igen på måndag och tisdag.