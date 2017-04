Byggandet av City Gross i full gång

KRISTIANSTAD Till hösten planeras den 42:a City Gross-butiken öppna på C4-shopping-området utanför Kristianstad. Roger Kristiansson och Richard Bengtsson är namnen på de två blivande butikscheferna.

Bygget av stormarknaden är i full gång. Roger Kristiansson och Richard Bengtsson är de två männen som ska axla rollen som butikschef. Just två butikschefer är unikt för City Gross-butiker.

– Det känns roligt att vi ska vara två som delar arbetet. Vi kompletterar varandra bra, konstaterar Richard.

För två veckor sedan fick de båda beskedet att de fått jobbet som de båda ansökt till. De besitter båda två tidigare erfarenheter av att vara handlare. Roger har varit butikschef på City Gross i Berga utanför Helsingborg. Richard kom ifrån Maxi i Kristianstad. Roger Kristiansson, som har den exakta tieln biträdande butikschef ska ansvara för personal och ”skådespelet”, som han själv kallar det.

– Varje dag är ett nytt skådespel. Hur butiken ser ut, vilka upplevelser konsumenterna får, berättar Roger. Richard, vars titel är butikschef, ska ansvara mer övergripande för helheten. Leveranser ska komma dagligen till butiken.

– Vi har minskat lagrets storlek, jämfört med äldre butiker, säger Richard.

City Gross-butiken i Hässleholm, som öppnade i september 2016, har gått som tåget enligt Mikael Lagerwall, informationsansvarig på Bergendahls. Exakt under vilken månad öppningen i Kristianstad sker är inte fastslaget.

– Det finns inget exakt datum planerat ännu. Och när det blir bestämt kommer vi hålla på det in i det sista, det är bättre för konkurrensen att inte avslöja det för tidigt, säger Lagerwall.

Redan nu trillar det in intresseanmälningar från personer som önskar arbeta i den nya butiken.

– Vi kommer börja med rekryteringen av ledningsgruppen. Det är fem tjänster, berättar Lagerwall.

– Vi hoppas vara klara med den rekryteringen innan semestrarna. De andra tjänsterna i butiken planerar vara färdigrekryterade någon gång till sommaren. Butiken vill rikta in sig mot kristianstadbor, likväl förbipasserande från exempelvis Bromölla eller Åhus.

– Eftersom butiken ligger vid E22:an, blir det första ”lockelsen” trafikanterna på väg mot Kristianstad ser, säger Lagerwall.

– Så då hoppas vi ju att folk kommer stanna här för att handla.

– Att starta en ny butik är alltid en utmaning, berättar Lagerwall. Men Kristianstad är en stad som växer och den här butiken kommer att ge 60 arbetstillfällen.

Mottagandet av den nya butiken har varit positivt, enligt Lagerwall och Alexander Åberg instämmer. Han är Bergendahls foods ansvarige för sociala medier.

– Vi har en stark facebook-närvaro och det har bara varit ett positivt bemötande till öppnandet av butiken. Alexander Åberg berättar att han kommer arbeta tätt med Richard och Roger, och se till så att allt som händer kring City Gross-butiken kommer snabbt ut i sociala medier.

Att butiken ligger i utkanten är standard för City Gross-butiker.

– Vi konkurrerar ju inte med cityhandeln, eftersom vi är en stormarknad, berättar Lagerwall.

– Men jag tror att konkurrens är positivt för konsumenterna, säger han.