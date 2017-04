Polisen tog befälet

HÄSSLEHOLM Demonstrationståget med sin svans av våldsverkare vrålade slagord längs Första Avenyen. Plötsligt rusar en stor polisstyrka ut och skiljer av skocken från de fredliga, för bort dem och griper en del.

Så övade ett 70-tal poliser i centrala Hässleholm under onsdagen.

Det var poliser från hela Region Syd som övar i och kring Hässleholm under tolv dagar (under tre veckor) som gjorde sin slutövning.

– Vi över hur vi ska hantera större ordningsstörningar som våldsamma demonstrationer, fotbollshuliganer och liknande, förklarar en av övningsledarna.

Övningen för dagen gick ut på att använda sig av taktiken ”kil”. Den går ut på att en styrka poliser snabbt och med kraft skiljer av ett demonstrationståg med en svans av våldsamma. Efter avskiljning föses skocken bor från händelsernas centrum.

– Det är inte alltid som de våldsamma för sig i ett demonstrationståg, men ofta är det så, förklarar övningsledaren vidare.

Den massiva närvaron av över 70 poliser och ett flertal fordon skapade uppståndelse på stan. Nyfikna undrade vad som var på gång, en del följde händelserna genom att filma med sina mobiltelefoner.

De poliser som utbildas i inom region syd ska kunna agera även på andra håll i landet om så krävs.

Det finns stort behov för poliser med den här utbildningen. Inte minst med tanke på att det är valår nästa år.

Men det finns mer näraliggande exempel.

– Ja om det blir 1 maj demonstration med Nordiska Motståndsrörelsen i Falun, tar övningsledaren som exempel.

Polisregion Syd omfattar Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

De som spelade mer eller mindre arga demonstranter var polisvolontärer från bland annat Malmö.