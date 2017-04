Röda mattan rullas ut till isshowen

OSBY Röda mattan, filmstjärnor och mycket mer. Ja, Osby Konståkningsklubb spar inte på krutet när det gäller årets isshow.

En riktig galaafton utlovas när Osby Konståkningsklubb har sin traditionella isshow. I år är temat film, och showen går under namnet ”Stars from the movies”.

– Det börjar i svartvitt med Charlie Chaplin, sen går det vidare med Casablanca, James Bond och slutar med Minions, säger Joanna Cato som är en av ledarna i Osby KK.

Sammanlagt är det 120 aktiva i åldrarna 5-25 år som kommer att vara med på isen. Majoriteten är tjejer, men några killar kommer att synas till.

– Några har raggats upp bara för detta, några är hockeyspelare och så är det några pappor som också är med, säger Joanna Cato.

Förberedelserna har pågått ända sedan i somras, men det är framför allt först efter sportlovet som träningen har riktats mot isshowen. Sammanlagt kommer det att genomföras fem shower med premiär på fredag kväll klockan 19, och därefter blir det två shower på lördag och två på söndag med start klockan 13 respektive 17.

– Det här är det viktigaste vi har för föreningen.

Dels att visa upp oss, dels ekonomiskt, säger Osby KK:s ordförande Ola Holmgren som samtidigt vill passa på att tacka alla de föräldrar och ledare som hjälper till.