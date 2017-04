25 miljoner i bidrag ger fiber om två år

OSBY En lång väntan är över för föreningen VOFiber. Efter att länsstyrelsen till slut beviljat dem ett bidrag på drygt 25 miljoner kronor räknar de med att deras fiberutbyggnad ska vara helt klar om två år.

För ganska exakt ett år sedan var det dystra miner i VOFiber (Visseltofta Osby Fiberförening). Då hade de precis fått avslag från länsstyrelsen på sin bidragsansökan, och VOFibers ordförande Mats Larsson (bilden) sa då till tidningen hans första tanke var att de var chanslösa även i framtiden.

Men under året som gått har de förbättrat och förfinat sin ansökan och när länsstyrelsen i onsdags presenterade vilka projekt som tilldelas pengar för bredbandsutbyggnad fanns VOFiber med, precis som ansökan från Loshult med närliggande byar.

– Vi får exakt så mycket pengar som vi ansökt om, och det här är oerhört skönt att ha fått det här beskedet, säger Mats Larsson.

Efter att de fått det negativa beskedet för ett år sedan har föreningen haft en dialog med länsstyrelsen, och enligt Mats Larsson har länsstyrelsen hållit med i föreningens resonemang men att regelverket tolkats annorlunda.

– Länsstyrelserna i landet verkar tolka regelverket olika.

Men vi har tyckt att det är konstigt att man ger bidrag till projekt i nordväst och på Österlen där det är lätt att gräva. Jämför det med här där det är stenigt och besvärligt, säger Mats Larsson som så smått redan dragit igång inför utbyggnaden.

Föreningen och IP Only har redan skrivit några avtal och det finns även en rad markavtal skrivna, men det finns en rad andra punkter som de kan ta tag i på allvar nu när det är klart med bidrag. Bland annat tror han att det kan bli en del samarbete med den andra fiberföreningen i kommunen som fick pengar.

– Här kan vi inte ha några strikta gränser mellan föreningarna, utan vi måste samarbeta. Vi har en del folk i vår styrelse som är vana med att arbeta med projekt, och förhoppningsvis är det en fördel nu. Den projektgruppen som vi har tillsammans med IP Only kommer att sätta sig ner så snart det går, men det är en del saker som måste göras och som tar tid, säger Mats Larsson.

Han nämner bland annat de upphandlingar som IP Only enligt lag måste göra.

– Allt sånt tar lite tid. Det är ju inte så att vi kan börja gräva i morgon.

När tror du att allt är färdigutbyggt?

– Vi har sagt två år från det att vi har fått besked om bidrag, så jag hoppas att det kan stå kvar, säger Mats Larsson.