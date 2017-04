Erlandsson (SD) är polisanmäld

Hässleholm

En privatperson har polisanmält det tidigare sverigedemokratiska kommunalrådet Ulf Erlandsson till åklagarkammaren.

Det uppger SVT Nyheter Skåne, som hämtat uppgifterna från nyhetssajten Frilagt.

Det var efter SVT Nyheter Skånes avslöjande att Ulf Erlandsson misstänktes skyldig till bidragsbrott, som politikern tvingades avgå (uppgifter som Norra Skåne avslöjade redan 2014).

Anmälaren menar att Erlandsson har fått pengar från kommunen på felaktiga grunder och dessutom lämnat osanna intyg.

Åklagarkammaren har lämnat anmälan vidare till polisen som nu utreder fallet under brottsrubriceringen bidragsbrott.

Förundersökningen har just inletts. Förundersökningsledaren Mats Eliasson kommer i ett första skede att begära in uppgifter från kommunen för att bland annat klargöra om de har för avsikt att kräva tillbaka ersättningen, enligt SVT.