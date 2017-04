Inbrott – men inget stulet

Vesljunga

Efter den gångna helgen har polisen fått in två anmälningar gällande inbrott i fritidshus i Vesljunga.

I det ena fritidshuset hade gärningsmännen brutit sig in via en källardörr och därefter sökt igenom huset. Vad fastighetsägaren kunnat se hade dock inget tillgripits, däremot hade gärningsmännen använt toaletten utan att spola efter sig.

Vid det andra inbrottet, som skedde natten mellan torsdag och fredag för en vecka sedan, tog sig gärningsmännen in på ett liknande sätt. Men inte heller i den fastigheten verkade det som om något gods hade tillgripits.