”Måste våga ställa krav”

Plugg, pendling – och raka spåret till division ett? Nja, riktigt så stöddig vågar IFK Hässleholms rutinerade 22-åring inte vara. Men Filip Ranmo räds inga lag i serien.

– Rätt dag slår vi vilket lag som helst. Men vi behöver steppa upp vår lägstanivå, säger Ranmo, som gärna vill veta vad Lennart Månsson gjorde i Mali...

Han är den där tacksamma spelartypen som gör stor nytta var han än placeras på planen. Ifjol släckte Filip Ranmo bränder i alla lagdelar.

Hur många positioner fick du egentligen testa förra säsongen?

– Alla utom ytterback och målvakt. Ytterback hade jag nog klarat och målvakt skulle jag nog själv kunna få till att jag klarar det också, även om jag är lite bollrädd.

Och om det inte var Daniel som bestämde, så skulle du spela…?

– Då hade jag spelat där framme. Jag tycker att jag är bättre när jag får spela där men under förra säsongen blev laget bättre av att jag spelade på mitten. Så jag stänger inte dörren helt till att spela på andra positioner utan det viktigaste är att vi får ut så mycket som möjligt av laget.

Femte äldst i laget med dina 22 år och du spelar där det behövs – känner du dig som en ”gammal Erlingmark”?

– Lite grand. Sedan finns det för- och nackdelar med att ha ett så ungt lag. Även om jag är 22 så har jag fyra säsonger på seniornivå. Ser man till Linus Svensson, Danny Gunnarsson, Philip Bengtsson och Philip Wikström har de också varit med länge. Rutin är inte bara ålder utan även antalet säsonger. Många tror nog att man behöver äldre spelare i laget men jag tror inte att det är så viktigt, utan alla spelarna måste istället hjälpas åt att ta ansvar.

Du går in på din fjärde A-lagssäsong, hur har din roll förändrats?

– Det blir automatiskt så, i alla fall för min del, att jag känner att jag är en av dem som har mest erfarenhet så jag försöker bidra med det jag kan. Det blir ofta att det är jag, Linus (Svensson), Danny (Gunnarsson) eller (Philip) Wikström som pratar och då känner sig många bekväma men det finns andra sätt att ta ansvar. Man kan gå fram och prata en och en, man behöver inte skrika ut det över hela planen.

Nio spelare in – tio ut – sedan förra våren. Vad har det inneburit för dynamiken i gruppen?

– Det har ju försvunnit rutinerade spelare som Pontus Björnson, Diego Delgado och Axel Harletun som vet vad IFK är och som bidrog mycket på träningarna och ställde krav. Ska vi nu sikta på att gå upp i ettan måste vi våga ställa krav på varandra på träningarna. Samtidigt har det kommit in spelare som har anpassat sig bra och det känns som att de är redo. Och stämningen är bättre än på väldigt länge.

Ni överraskade omgivningen med att komma före HIF och parkera på en slutlig femteplats. Siktar ni per automatik högre i år?

– Inte per automatik. Men när vi hade full trupp under fjolåret var det få lag som kunde hänga med oss. Sett till de nyförvärv som vi har fått och de spelare vi har behållit ser jag ingen anledning till att vi inte ska sikta högre i år.

– Jag tror att vi lärde oss väldigt mycket av fjolåret. Det är framförallt vår lägstanivå som vi behöver steppa upp. Rätt dag slår vi vilket lag som helst. Vi piskade ju Karlskrona två gånger och spelade i princip ut Rosengård men vi förlorade också med 1–4 mot Nybro och föll mot IFK Malmö. Det har varit lite likadant under försäsongen. Vi spelade ut Ängelholm i en halvlek men så som det såg ut mot Varberg i Förslöv hade vi haft svårt att slå Kings Head.

Hur viktigt är det att komma före HIF i tabellen?

– Egentligen bara om det innebär att vi kommer på någon av platserna som leder uppåt. Kommer vi sjua, åtta så kan det kvitta i mitt tycke.

Hur stor del av ditt liv är plugg och pendling?

– Just nu är det rätt så mycket. Speciellt efter nyår har det varit rätt intensivt. Jag pluggar, pendlar, tränar.

Ett liv du trivs med?

– Både och. Jag känner ju någonstans att jag behöver fotbollen för att fungera och få ut lite mer energi, samtidigt kan jag ibland känna att jag hade velat ha lite mer tid till att umgås med vänner eller delta i studentlivet. Som det är nu går jag i princip på föreläsningar och åker hem och tränar. Hela grejen är ändå en så pass stor del av mitt liv att i slutändan är det värt det.

För några år sedan sa du att division två-spel överträffade drömmarna du hade haft som yngre. Är du fortfarande nöjd med att spela i tvåan med IFK?

– Jag har ju aldrig haft någon ambition att ta mig högre. Men om jag har något långsiktigt mål med fotbollen så är det att när vi har gått upp till superettan har Olof Lundh lovat att berätta vad Lennart Månsson gjorde i Mali. Det ser jag fram emot väldigt mycket.

Fakta

Namn: Filip Ranmo.

Ålder: 22 år.

Bor: Lägenhet i Hässleholm.

Familj: Mamma Agneta, pappa Bengt, storasyster Emmy, storebror Jacob och flickvännen Saga.

Gör: Plugga ekonomi i Lund.

Klubb: IFK Hässleholm.