Fiberutbyggnaden i Bjärnum

n Var tog solidariteten emellan tätorten Bjärnum och landsbygden vägen när man väljer Telia och andra privata aktörer som leverantör före kommunens fiberutbyggnad?

Är det för 2 000 kronor högre pris hos Telia och en avbetalningsplan?

Kommunen lovar 19 000 kronor till alla.

De andra vill ha 21 000 kronor inne i byn.

Utan att fråga vår lokala bank vågar jag mig på en förmodan att den som vill spara 2 000 kronor kan be banken om ett lån med samma avbetalningsplan som Telia.

Jag tyckeratt man som Bjärnumsbo ska ha i minnet att det är innevånarna på landsbygden mellan Farstorp Vittsjö Röke och Vankiva som för oss tillhandahåller allemansrättens alla förmåner och bevarar ett landskap med fortsatt liv.

Får Telia och andra ”ta russinen ur kakan” blir kostnaderna oöverstigliga för landsbygdens anslutning!

Spara den goda jorden

n Jag instämmer helt i vad Lars-Ivar Ericson skriver om problemen med att infrastruktur och bostäder ställer till problem för de agrara näringarna.

Inte bara livsmedelsproduktionen utan även skogsbruket lider skada av framförallt den tilltänkta HSR-banan.



Att exploatera den goda jorden här i Skåne är en styggelse.

Det skulle vara stopp för all annan användning än livsmedelsproduktion. Se bara vad som händer i Lund-Malmö-området när det gäller all form av bebyggelse.

Till det kommer den nya järnvägen som ytterligare kommer att göra intrång på många skogs- och jordbruksfastigheter och åstadkomma barriärer som försvårar för markägarna att bedriva sina verksamheter.

Dessa har tillräckliga problem med lönsamheten i dag.

Endast Ostlänken mellan Järna och Linköping lär drabba 1 300 fastighetsägare och hur många som drabbas efter hela sträckan kan man bara gissa, kanske 5 000-6 000?

Jag väntar bara på att (C) ska säga ifrån om detta vansinnesprojekt.

Du, Lars-Ivar kan hjälpa till att (C) hoppar av detta storstadsprojekt. Hittills har nästan halva riksdagsmajoriteten sagt nej och skulle även (C), (som ju påstår sig vara ett miljöparti) säga ifrån, finns ingen majoritet för galenskaperna.

Så upp till kamp Lars-Ivar, i det här fallet står jag för ovanlighetens skull på din sida!

Kommunalråd Björn Widmark

n Tack för en klok insändare Realist men inte färgblind!

Mycket bra förslag att göra Björn Widmark (FV) till kommunalråd så kan vi äntligen få någon med sunt förnuft. Det har varit en bristvara i tidigare kommunledningar.

Också Realist