Nya VA-ledningar i Glimåkra

Glimåkra

Glimåkra har under senare år drabbats av ett antal läckor på vattenledningsnätet, vilket har medfört problem för en del kommuninvånare.

På uppdrag av Östra Göinge kommun, ska det under 2017 och 2018 utföras omläggning av VA-ledningar i Glimåkra. Det är i huvudsak dricksvattenledningar av galvaniserade stålrör som är aktuella att bytas ut, meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

De fastigheter som har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, rekommenderar kommunen att byta ut denna mot en ny PE-ledning (polyeten), i samband med att ledningar i gatan byts ut. I samband med arbetena kommer även status på spill- och dagvattenledningar i de gator som berörs att kontrolleras.

Arbetena beräknas påbörjas under vecka 15 och hålla på fram till senhösten 2017. Under projektets genomförande kommer framkomligheten på gatan att vara begränsad och i vissa fall avstängd för genomfart.