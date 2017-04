Stora förseningar i tågtrafiken

Just nu är det stora förseningar i den skånska tågtrafiken på grund av ett växelfel.

Tågtrafiken till och från Helsingborg drabbas av förseningar under fredagen.

Pågatågen mellan Helsingborg och Åstorp är inställda och ersatta till viss del med bussar.

Men pågatågen mellan Helsingborg och Hässleholm samt övrig tågtrafik till och från Helsingborg kör dock som vanligt.

Orsaken är ett växelfel som gör att alla tåg kör med reducerad hastighet till och från Helsingborgs station.

Vissa tåg kan också bli inställda på delsträckor, meddelar Trafikverket.

Trafikverket återkommer med en prognos inom kort.

Här är stationerna som kan påverkas av tågförseningar:

Barkåkra, Bjuv, Båstad, Kristianstad C, Dösjebro, Förslöv, Glumslöv, Gärsnäs, Helsingborg C, Ramlösa, Hässleholm, Häljarp, Kattarp, Kävlinge, Klippan, Kvidinge, Köpingebro, Laholm, Landskrona, Lunnarp, Malmö C, Maria, Marsvinsholm, Mörarp, Oxie, Perstorp, Påarp, Rydsgård, Rydebäck, Svedala, Simrishamn, Smedstorp, Skurup, Svarte, Tomelilla, Trelleborg, Tyringe, Västra Ingelstad, Vinslöv, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Ödåkra, Östra Grevie, Önnestad.