Varv efter varv för välgörenhet

SIBBHULT Eleverna sprang runt dammen. Varv efter varv efter varv. Och för varje varv fick Barncancerfonden in mer pengar.

Runt om i Sverige sprang skolelever för att samla in pengar till Barncancerfonden. Mölleskolans elever i Sibbhult hade en bana på 500 meter runt dammen och i 40 minuter avverkade de banan gång på gång.

– De är suveräna, de är hjältar, säger Carina Forsberg från Team Rynkeby när hon står och hejar på eleverna.

Forsberg har tidigare varit på skolan och informerat om upplägget. Eleverna skaffar sponsorer till loppet – familj, släktingar, vänner, grannar etc. – och sponsorerna erbjuder sig att skänka en summa pengar för varje varv som barnen springer under 40 minuter.

Pengarna som samlas in går sen till Barncancerfondens arbete.

– Det är ju win-win, eleverna kommer ut och motionerar och rör på sig och Barncancerfonden får in pengar, säger Forsberg.

Rynkebyfonden bjuder på dricka och hjälper till med arrangemanget – och eleverna springer för glatta livet.

– Eftersom vi har informerat om det här vet ju eleverna varför de springer och vad pengarna går till. Och det är superduktiga, helt suveräna.

Vilka hjältar, säger Carina Forsberg.