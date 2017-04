Musikern som blåste liv i dansbanorna

Ragnar Carlsson har spelat musik hela livet. Första mötet med dragspel skedde när han var fyra år gammal, men det är främst saxofonen som varit hans intresse. Om en vecka fyller Ragnar 90 år, och nu ser han tillbaka på sin musikaliska resa.

Norra Skåne träffar muskanten Ragnar Carlsson i huset han alltid bott i. Det som hans far köpte 1912 och som vid köptillfället endast var ett litet torp. Det byggdes om av Ragnars far till ett hus i masonit och senare renoverades det av Ragnar till ett korsvirkeshus.

– 1950 övertog jag huset, berättar Ragnar. Det är nåt visst med att bo i ett så gammalt hus. Idylliskt på något vis, säger han.

När Ragnar var fyra år gammal så kunde han spela på sin fars dragspel. Men med ena foten i dragspelsremmen för att nå runt hela instrumentet.

– Så vig är jag inte längre, skrattar Ragnar.

Det var 1955, när rock’n roll gjorde entré, som Ragnar fick lägga undan saxofonen och plocka fram dragspelet, men ett lite nyare än det som han spelade på som fyraåring.

– Jag har alltid spelat både dragspel och blås, men det är saxofonen och klarinetten som varit min grej. Saxofonen passade inte med rockens ackord, så det var rockens fel att det blev dragspel, berättar Ragnar.



På 1960-talet fick ”saxen” så lov att återvända till Ragnars famn och hans nystartade orkester Raggie Swingers spelade runt om på dansbanor i Skåne, Blekinge, Småland och Halland under flera års tid. 1967 nådde Ragnar fram till en vägskäl: jobbet eller musiken.

– Jag hann inte riktigt med och fick välja. Jag fick dra ner orkestern till fyra man istället för sex.

Jobbet fick prioriteras. Han fick lägga ner Swingers orkesterspelningar och det fick räcka med mindre föreningsfester och kalas.

– Just då arbetade jag som slöjdlärare, och det var på den tiden som skolan var öppen på lördagar. Så det fanns inte mycket tid över till spelandet, berättar Ragnar.

De musikaliska konstellationerna har varit flera genom åren. Raggie Swingers var sexmannabandet han startade först. Senare tillkom Göinge Dragspelsgille där han var musikalisk ledare och sist kom Bjärnums Pensionärskör. Numera blir det mest med dragspelsgillet och i kyrkan som han spelar.

Göinge dragspelsgille startade han 1972 tillsammans med en annan dragspelsentusiast från Norrland.

Det är bra ”upptill” men inte ”nertill”. Så beskriver Ragnar sitt nuvarande tillstånd. Han ska in på operation inom kort för benen värker. Läkarna tror att nerver kommit i kläm i ryggen och orsakar smärta.

Det är svårt för Ragnar att tänka sig ett liv utan musiken, framförallt utan att spela.

– Operationen avgör hur det blir i framtiden, om jag kan fortsätta spela. Jag hoppas det ska gå bra.

I arbetsrummet står saxen och hans senast inköpta dragspel. Just den saxen köpte han 1995, så den har varit med i många år. Men hans första sax köpte han redan som 13-åring. Saxofonen med sin säregna klang var inget som Ragnars far till en början tyckte om. När den 13-åriga Ragnar började spela sin foxtrot tyckte far det var ett oväsen.

– Det hör väl till att man inte gillar det nya som spelas. Då var saxofon något nytt, men jag gillar ju inte det som spelas på radion idag, berättar Ragnar. Dansbandsmusiken som jag gillar finns inte kvar idag på samma sätt, och knappt dansbanorna heller, säger han.

När Ragnar och Raggie Swingers spelade var pardansen och foxtroten det populära. Tango och slowfox med.

– Jag har alltid gillat jazz, men det fungerade inte på dansbanorna. Han berättar att orkestern fick anpassa sig efter vad folk ville höra, så det blev en del Sven-Ingvars för det var musik som folk gärna ville dansa till.

– Fast det är Glenn Millers orkester och Jan Slottenäs som är mina favoriter.

Det är med nostalgi som Ragnar ser tillbaka på sin musikkarriär. Men visst har karriären haft ett pris.

– Jag kan ibland sakna tiden då mina barn var små, berättar han. Det vanliga var tre, fyra spelningar i veckan, jobbet och så renovering av huset ovanpå det.

– Då hann jag sällan umgås med barnen.

Ragnar berättar att han inte firade en enda nyårsafton hemma på 42 år, på grund av spelningar som inte sällan var på just nyårsaftnar. Juli var semestermånaden så då var han hemma. Ragnar konstaterar att han tagit igen alla aftnar på senare tid.

– Nu håller jag mig hemma på högtider.