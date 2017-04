Oväntat stor enighet i S-debatten

Trygg­het i en ny tid är det se­dan länge fast­ställda te­mat för So­ci­al­de­mo­kraternas par­ti­kon­gress som in­leddes i helgen i Gö­te­borg. Ef­ter ter­ror­dådet i Stock­holm i fre­dags fick det en helt ny in­ne­börd.

Par­ti­le­da­ren och stats­mi­nis­tern Ste­fan Löfven fick vik­tigare sa­ker att ägna sig åt än par­tiets högsta be­slutande or­gan och stannade i Stock­holm. Det som dis­ku­terades mest mel­lan om­buden den första dagen var inte vinster i väl­färden el­ler skatterna utan det som hänt dagen in­nan.

Kon­gressen fick allt­så in­ledas utan par­ti­ord­fö­ran­den på plats. Han skic­kade en in­spelad häl­sning ef­ter att kon­gressen hållit en tyst mi­nut. Par­ti­sek­re­te­ra­ren Lena Råd­ström Baa­stad öpp­nade se­dan kon­gressen med hög­stämda ord om att ”vi är här för att ta det de­mo­kra­tiska ar­be­tet vidare” och att kon­gressen är ”ännu vik­tigare i dag”.



Ste­fan Löfven höll istäl­let sitt tal på sön­dagen, när lä­get inte läng­re an­sågs kräva hans när­va­ro i Stock­holm. Då kun­de han med be­klag­lig ak­tua­li­tet re­do­visa den pro­fil för kon­gressen som re­dan ti­digare pla­nerats, att trygg­heten ska ökas ge­nom att skärpa lag­stiftningen mot ter­ro­rism, att för­svaret ska stärkas, att po­lisen få ökade an­slag och att an­grepp på ”blå­ljus­per­so­nal” måste straffas.

När kon­gressen väl kom igång på all­var på sön­dagen var de­batten dock ak­tiv, om än kan­ske inte lika in­ten­siv som van­ligt. Den första strids­frå­gan, kravet på att er­känna Väst­sa­ha­ra, tur­nerades av Mar­got Wallström med att be­slu­tet från för­ra kon­gressen om just det ligger fast men att tid­punkten måste av­vägas noga och inte är nu.

Där­emot gick par­ti­sty­rel­sen kraven till mö­tes om att ge­nom ett tillägg tyd­lig­göra att ”vi säger nej till med­lem­skap i Nato”. En nå­got lud­digare for­mu­lering i ur­sprungs­texten hade lett till spe­ku­la­tioner om att le­dningen ville hålla Nato­dörren öp­pen. Den både stängdes och låstes nu.

Sön­dags­ef­ter­mid­dagens de­batt om mi­gra­tions­po­li­tiken fö­rdes na­tur­ligt­vis ock­så i skug­gan av fre­dagen ter­ror­dåd. Mar­got Wallström an­slog dock tonen i sitt in­le­dan­de an­fö­rande ge­nom att mar­kera att Sve­ri­ge inte kan ha en mi­gra­tions­po­li­tik som nämn­värt av­viker från EU:s. Ock­så Ste­fan Löfven tog i sitt an­fö­rande upp frå­gan med den be­to­ningen.

Det tillägg som par­ti­sty­rel­sen gick med på, att S prin­ci­pi­ellt är för per­ma­nenta up­pe­hålls­till­stånd och möj­lig­heter till familjeåterförening, är utan prak­tisk be­ty­del­se efter­som det vill­koras med att det ska till­go­do­s­es ge­nom för­änd­ringar i EU:s re­gel­verk. Det lär dröja och om de svenska re­glerna inte ska bli an­nor­lunda än i EU kommer allt­så även mer mänsk­liga vill­kor i Sve­ri­ge att dröja.

Att ordet so­li­da­risk sattes in i ru­briken och de an­dra för­änd­ringar som gjordes av par­ti­sty­rel­sen ef­ter te­ma­gruppens dis­kus­sioner bi­drog ock­så till att många om­bud nu var nöjda med för­sla­get till rikt­lin­jer, trots att det var kos­me­ti­ka som inte be­tydde nå­gon för­ändring i sak.

Visst fanns många en­ga­ge­rade in­lägg för fram­för­allt de af­ghanska flyk­tingar som nu ris­kerar att skickas till­ba­ka till en osä­ker si­tua­tion i det hem­land de kan­ske ald­rig levt i. Men den stora ma­jo­ri­teten höll med par­ti­led­ningen om att Sve­ri­ge inte kan ha ge­ne­rösare re­gler för flyk­ting­in­vand­ringen än EU i stort. Att det inte gått att få EU att enas om en ge­men­sam flyk­ting­po­li­tik av­höll inte kon­gressen från att öns­ke­tänka om det. Kan­ske ter­ror­dådet i fre­dags dämpade vil­jan att ta strid.

Just öp­pen­heten från stats­råden att gå med på for­mu­lerings­änd­ringar som inte be­tydde nå­got i sak väl­komnades av många om­bud och skapade för­ut­sätt­ningarna för att fatta be­slut i bred enig­het. Blir kon­gressen lika lugn hela vec­kan?