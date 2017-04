Sjön lockar fisk, fåglar och folk

krönika

Nu är det rivet – nu väntar vi på uppbyggnad.

Halva kvarteret där Paulsons Möbler (Em-möbler) en gång låg har jämnats med marken och det gick på tre veckor. Rivningsmaterialet har sorterats i flera fraktioner, en del har fungerat som återvinning och annat som deponi. Allt ifrån våra hushållssopor till husrivningar skall som bekant sorteras och då helst också kunna återanvändas.

Det är bra! Sortering av materialet skedde också vid rivningen av Klockaregården vid Vinslövssjön och här är det lika platt som en pannkaka. Frågan är var och när det blir inflyttningsklart först.

Inflyttning har förhoppningsvis skett i alla de 11 nya fågelholkar som satts upp runt Vinslövssjön av GBF (Göinge Biologiska Förening) och nu kan vi vänta oss nykläckta fågelungar där inom kort.

Fisket i sjön då? Jo, det finns öring som vandrat upp till sjön. Får man fiska i sjön? Ja, om fiskekort köps.



Bevakningen sker av den nybildade fiskevårdsföreningen så att tjuvfiske inte sker men rår man på ”ålakråkorna”? Skarven är ett hot mot fiskarna i sjön och verkar ha kommit för att stanna. Är också känd för att kunna bilda stora kolonnier.

Vad kan kommunjägarna göra åt saken? Detta är en fråga jag hört på byn.

I övrigt är det väldigt skönt att promenera runt sjön och se naturen återupplivas sakta men säkert. Prova på det någon gång och sätt er och vila på de bänkar som Lions miljöstipendiat Robin Gustavsson så gentilt skänkte som en del av försköningen kring sjön.

Njut av porlandet från den nya fiskvägen och titta in på Västergårda hembygdsgård i vårsolens glans. Hoppas nu bara att allt står väl till med vattnet i sjön och att vi slipper algblomning. Medel har sökts för undersökning av sjöns vattenkvalité. Blomning vill vi ha i våra trädgårdar.

Inom kort utkommer Lokalboken, Vinslöv i reviderad upplaga till hushållen i byn och samtidigt är hemsidan www.vinslov.info under omarbetning och uppdatering för alla som vill veta något om vårt fina samhälle.

Apropå fisk så infaller som bekant denna tisdag under påskveckan. Sillen ska läggas in för att inmundigas under helgen tillsammans med en god öl och en likaså välsmakande nubbe. Påskalammet tillagas och så ringer det på dörren och små påskkärringar står utanför och vill ha en slant eller lite godis.

God Helg och Glad Påsk till alla i Vinslöv.