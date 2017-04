En termos kan kröna Hässleholms skyline

Hässleholm Hässleholm Miljö siktar högt och vill bygga en termosliknande ackumulatortank med en höjd på uppemot 60 meter.

Som grädde på moset är tanken att byggnaden ska få en restaurang eller samlingslokal med utsikt över Hässleholm.

Avsikten är att ackumulatortanken ska placeras intill Hässleholm Miljös lokaler på Läreda.

Men innan förslaget kan förverkligas återstår mycket arbete i form av utredningar och beslut.

– Det är många parallella ärenden, allt från ändring av detaljplanen till bygglov, berättar Per Haker som leder projektet för Hässleholm Miljö.

Således är processen ännu i ett tidigt skede.

För Hässleholm Miljö är det rent funktionella syftet med ackumulatortanken, som är tänkt att innehålla cirka 15 000 kubikmeter fjärrvärmevatten, i synnerhet uppdelat inom två områden.

Dels som en säkerhetsreserv om problem uppstår med övriga anläggningar, dels jämnar ackumulatortanken ut dygnsvariationerna för vattenanvändningen.

– Det blir bättre för miljön och energisparande, säger Per Haker.

Den potentiella förtjänsten med byggnaden sker däremot inte bara i en miljömässig aspekt. Det innebär även att Hässleholm skulle få ett nytt landmärke med en restaurang på toppen, till vilken även allmänheten skulle ha tillträde.

– Ingen byggnad i staden är så hög (uppemot 60 meter). Däremot finns det väl några skorstenar, säger Per Haker och tillägger:

– Utsikten över Hässleholm skulle bli väldigt fin.

Bilderna här intill visar en tredimensionell ritning av hur ackumulatortanken kan komma att se ut, även om Per Haker betonar att det ännu bara är ett diskussionsunderlag för att ha någonting att utgå ifrån.

Liknande projekt har genomförts på flera andra håll och Per Haker nämner bland annat den snart färdigställda ackumulatortanken i Ystad som en inspirationskälla.

– Utformning och utsmyckning är förstås viktig. Det går till exempel att göra mycket med belysning, säger han.

Om allt går som tänkt – när kan ackumulatortanken tänkas vara färdigbyggd?

– Ett rimligt antagande är att den kan vara klar i slutet av 2018 och att driften kan komma igång i början av 2019. Men det är mycket som ska utredas och klaffa innan dess, avslutar Per Haker.