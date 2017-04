Han tänker fortsätta att vara amatörskådespelare

PRISAD. Hampus Gsaxner är en 18-åring som lägger ner mycket tid på amatörteater. Men han har ingen önskan att ha det som yrke – han siktar på att bli ambulanssjuksköterska.

Trots sina unga år är Hampus Gsaxner närmast veteran i teaterföreningen Sveamatea, med hemvist i Svedala. Han var redan nio år när han började.

– Det var väl så att jag följde med min pappa och tittade på när han spelade.

När han blev tillfrågad om han ville vara med var han inte nödbedd.

– Jag var en av busungarna i Rännstensungar. Jag hade en statistroll, men tre veckor innan premiären hoppade an av de lite större rollerna av. Då frågade de mig; jag fick lära in alla repliker på tre veckor.

Sedan dess har han varit med om fler uppsättningar och är numera engagerad som ledare i en av de två ungdomsgrupper som Sveamatea har – hans far och syster är för övrigt ledare för den andra.

Bland annat har Hampus Gsaxner varit med om att dra igång de spökvandringar som sedan ett par år anordnas på allhelgonahelgen, eller halloween, som man brukar säga om ska låta extra hemskt. De håller på att arbeta upp en tradition:

Till hösten blir tredje gången. Vi börjar jobba med det redan i vår.

Helt nyligen kungjorde Svedala kommun att Hampus Gsaxner får årets kulturpris, som han delar med just Sveamatea. Det betyder att han kommer att få ta emot 5 000 kronor vid en ceremoni på nationaldagen, den 6 juni.



– Jag tänker använda pengarna till kulturupplevelser; teater, musikaler.

Han försöker annars se sådant som visas på teatrar som ligger någorlunda i närheten.

– Jag försöker se så mycket som möjligt, åtminstone här i Skåne.

Bara ett par dagar innan tidningen träffar honom har Hampus Gsaxner varit i Malmö och sett musikalen Tänk om:

– Jag var där med delar av ungdomsgruppen.

Just nu arbetar ungdomarna i Sveamatea med en uppsättning av musikalen Grease, som kommer upp i maj. Innan dess har vuxenensemblen haft premiär på Ture Sventon.

Men där är inte Hampus Gsaxner med.

– Nej, nu behöver jag koncentrera mig på studenten och mina skutbetyg.

Han går vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan Consensum i Lund och blir färdig undersköterska till sommaren.

– Jag har fått frågan från kompisar om varför jag inte går något estetiskt program.

– Men jag vill ha det här på min fritid. Jag vill vara amatörskådespelare.

Nej, han tänker jobba något år innan han fortsätter studera till sjuksköterska.

– Det tar tre år. Sedan måste man jobba ett år innan man kan läsa vidare till ambulanssjuksköterska.

För det är dit han siktar.

– Det är ett spännande yrke. Det händer mycket, man får se olika miljöer. Den ena dagen är inte den andra lik – jag vill ha nya utmaningar varje dag.

Att hans mor är undersköterska i hemtjänsten – far är ordförande för Metallfacket i Svedala – har inget med yrkesvalet att göra, säger han:

– Nej, hon har bara pratat om hur dåliga lönerna och arbetstiderna är.

Snarare kan det ha att göra med hans engagemang i Svedala ungdomsbrandkår, tror han:

– Jag började som ungdomsbrandman när jag gick i sexan. Nu håller jag föreläsningar om brand och säkerhet för årskurs sex till nio.

Som om det inte räckte med teater och brandkår så är Hampus Gsaxner också med Svedala Gymnastikförening Vesta, där han är sekreterare i styrelsen och har varit barnledare.

– Jag är starkt involverad i alla tre, säger han. Men det är ändå här jag tillbringar det allra mesta av min lediga tid, säger han där vi sitter i Flamman, den gamla biograf som Sveamatea äger och verkar i sedan några år tillbaka.

Det är ofta hit han styr sin cykel. Körkort hoppas han kunna ta till sommaren.

– I sommar ska jag jobba på Holmagården, ett äldreboende här i Svedala. Jag jobbar lite timmar där redan.

Det blir jobb i princip hela sommaren. Sedan blir det ett par veckor med mor, mormor och morfar i Turkiet.

– Sedan hoppas jag åka till Rhodos med kompisar. Men det är inte klart än.

Om tio år, var ser han sig då?

– Jag hoppas vara färdigutbildad ambulanssjuksköterska. Jag jobbar i Sverige, var vet jag inte.

– Jag hoppas att Sveamatea lever kvar, säger han och menar att även om han bor någon annanstans så får han ändå försöka stödja föreningen på något sätt.

Och var han än bor kommer säkert åtminstone någon lokal förening att kunna dra nytta av hans arbete:

– Jag är en föreningsmänniska.

Namn: Hampus Gsaxner

Ålder: 18 år

Yrke: Studerande

Familj: Mor, far, två utflyttade storasystrar, Jack Rusellterriern Vilma.

Bor: Centrala Svedala

Dröm: Att få se en musikal på Broadway i New York.

Aktuell: Har i år fått Svedalas kulturpris för sitt arbete med ungdomar i teaterföreningen Sveamatea, som han delar priset med. De får 5 000 kronor var.