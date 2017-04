Tre dagar med Christer Björkman på Malmö Live

Först Annika Norlin och nu Christer Björkman. I nästa upplaga av ”I huvudet på” på Malmö Live blir det schlagergeneralen Christer Björkman som presenterar sitt konstnärskap.

På tisdagen avslöjades namnet på nästa värd för ”I huvudet på” på Malmö Live. Under tre dagar, 10-12 november, flyttar schlagergeneralen Christer Björkman in på Malmö Live och bjuder på tre kvällar med sin musik och sina tankar. Under hela helgen ger han tillsammans med en rad välkända artister tillika vänner och Malmö symfoniorkester inblickar i sitt liv och sin karriär.

– Christer Björkman är en mångfacetterad person. Att han kan göra show och bra tv är känt för många. Det som vi också tycker är intressant är hur han medvetet arbetar med normer, förflyttning av dessa och inkludering. Att det är något han tänker på varje dag. Detta och mycket mer kommer spegla programmet, säger Karin Karlsson, programchef på Malmö Live konserthus i ett pressmeddelande.

”I huvudet på Christer Björkman” är den andra delen i en serie där olika artister bjuds in för att presentera sitt konstnärskap och vara värd för en hel helg på Malmö Live.

I första delen i serien var det Annika Norlin som ägde hela helgen 9-11 oktober 2015.