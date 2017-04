Vann med vackraste kondoren

Det blev sångaren och youtubern Daniel Norberg och fågelskådaren och exmilitären Donat Hullman som efter över en månads fågelskådning i först Sverige och sedan Peru tog hem vinsten i SVT:s Det stora fågeläventyret.

– Det var en otrolig sista tävling och kändes som en värdig final, säger Daniel Norborg.

Daniel Norberg om …

… vilken som är hans favoritfågel: ”Åh nej, åh vilken kan det vara. Jag tycker om många fåglar. Någon som är väldigt fin är den lilla sädesärlan men jag vet inte om det är min favoritfågel, jag tycker om olika hela tiden. Fast jag kan säga kondoren kanske? Den är min favorit.

… han har kontakt med Donat Hullman fortfarande: ”Ibland kan jag skicka fågelbilder till honom och fråga vad det är. Och så svarar han björktrast och då säger jag tack och skickar till mina kompisar för det skickar bilder till mig ibland och frågar. De tror ju att jag är expert nu. Så då frågar jag Donat bakom ryggen och tar åt mig äran.

… han saknar Det stora fågeläventyret: ”Ja lite grann det, var en jättekul grej. Jag hade gärna gjort något liknande igen.”

… vilken fågelupplevelse förutom kondoren, som var extra häftig: ”Något som jag minns var när jag var med och ringmärkte och man fick se hur otroligt små de är. Man fattar att fåglar är små men när man kommer så otroligt nära, de väger ingenting.”

Under åtta veckor har i snitt 800 000 tittare följt SVT:s underhållningsprogram Det stora fågeläventyret där kändisar parats ihop med erfarna fågelskådare för att tävla i fågelskådning och fågelkunskap.

Tisdagens finalavsnitt spelades in på hög höjd i bergspasset Abra Malaga i Anderna i Peru och de två finalparen, boxaren Armand Krajnc och Frida Johnsson mot youtubestjärnan Daniel Norberg och Donat Hullman, fick först tävla om att hitta flest fågelarter i en bergsby och på riktigt hög höjd.

Därefter var det dags för den riktiga höjdpunkten – de mäktiga kondorerna. Där gällde det att vara först med att se en kondor, att komma så nära som möjligt med kameran och så att få till bästa bilden. Efter de två första momenten var ställningen lika men Daniel Norbergs bild fällde avgörandet

– Det var en lite absurd känsla, helt plötsligt insåg man att man stod där på ett berg, på andra sidan jordklotet, 4 000 meter upp och jublade över att man vunnit ett fågeläventyr, säger Daniel Norberg.

Hade du kunnat föreställa dig att ni skulle vinna?

– Nej, eller, man märker nog i programmet att jag är en sådan som gör det som förväntas av mig. Om jag är i skolmiljö och någon säger att ”nu ska vi läsa det här” då gör jag det. Samma blev det i Det stora fågeläventyret. Nu ska vi plugga ejder, jaha men då gör jag det.

När vi pratas vid har Daniel Norberg hållit tyst om sin vinst ända sedan i höstas, då programmet spelades in under en intensiv månad på sex olika platser i Sverige från norr till söder och slutligen i Peru. Under inspelningarna fick deltagarna bo i tält och leva naturliv.

– Vi spelade in måndag till torsdag varje vecka, ett avsnitt tog två dagar. Sedan åkte man hem fredag och lördag och så tillbaka igen på söndagen, berättar Daniel Norberg. Och i Peru var vi en hel vecka.

Daniel Norberg är känd som sångare och för youtubeparodier, till exempel på Melodifestivalen, som han gör tillsammans med sin bror. Under uppväxten i Uddevall tillbringade han mycket tid i naturen. Numera bor han i Uppsala och jobbar i Stockholm och då blir det inte så mycket natur.

Vad tänkte du när du fick frågan om att vara med Det stora fågeläventyret?

– Att man inte kan tacka nej till en så dum programidé, säger han med ett stort, hjärtligt skratt. Det var knasigt och roligt och passande och en chans att få komma ut i naturen och se Sverige och tävla med andra kändisar på lika villkor i ett ämne som ingen hade någon kunskap om.

Daniel Norberg har tävlat i par med exmilitären och fågelskådaren Donat Hullman som bor på Öland och Daniel beskriver dem som olika på ett sätt som fungerade bra.

– Han kunde ropa ”Daniel, dags och gå upp” och så gick vi upp klockan fyra på natten och pluggade om någon brunand eller vad det var. Han är också otroligt tydlig, vilket är bra. Om någon av de andra skådarna såg en fågel kunde de säga typ ”Det som är lite roligt med den är att den kan klättar nerför” eller något. Don sade bara: fågel, fota, perfekt. Han är ju exmilitär.

På vägen mot finalen har kändisarna drillats i fågelkunskap och fått uppleva allt från att leta så många arter som möjligt i en storstad till att artbestämma fåglar som ska ringmärkas. Det Daniel tycker var svårast med programmet var just att fånga vad de gjorde hela tiden.

– Hela vårt liv kretsade kring det här. Vi hade jättemycket taktiksnack, och gaddade ihop oss och gick i väg och och pluggade. Allt sånt går inte att få med, men det var fokus hela tiden, otroligt stressigt.

Sedan inspelningen avslutades har det varit fullt upp med jobb för Daniel Norborg, inte minst med parodierna han och brodern gjorde till årets Melodifestival. Det där han pratar om i Det stora fågeläventyret, att komma ut i naturen mer, har det inte blivit så mycket av – än.

– Sedan har det i och för sig också varit vinter. Men medvetenheten om att man måste ut mer finns i alla fall där

Har Det stora fågeläventyret påverkat din popularitet på något sätt?

– I dag kom en tant fram och sa ”Lycka till i kväll!” och man märker oftare nu att det är äldre par som liksom ler och nickar mot en.

Vad händer i framtiden, är det Youtubeparodierna som gäller?

– Ja, men det är egentligen allt möjligt som gäller. Det finns så mycket jag vill göra. Jag är i en period där jag är lite kluven och känner att jag behöver sätta mig ner i lugn och ro och fundera över vad det ska bli av allt. Närmast är i alla fall två föreställningar på Rival i Stockholm 28 och 29 april. Där vi kör parodierna live och berättar lite om hur vi gör dem.

Fotnot: Årets säsong var den första av Det stora fågeläventyret men trots att responsen på programmet varit positiv blir det inte fler säsonger enligt SVT.