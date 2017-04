”Centerfold”-gitarristen J Geils är död

Med hits som "Centerfold", "Freeze-frame" och "Love Stinks" skrev J Geils Band in sig i pophistorien. Nu är bandets gitarrist och namne död.

I måndags hittades gitarristen J Geils (också kallad Jay Geils) död i sitt hem i Groton, Massachusetts, rapporterar Rolling Stone.

”Vid ungefär 16:00 besvarade Groton-polisen ett larm från Graniteville Road om en välbefinnandekontroll”, skriver polisen i ett uttalande, enligt Rolling Stone. ”Vid ankomsten till huset hittade polisen en okontaktbar man. Han dödförklarades på platsen … The Groton Police Department undersöker dödsfallet, ett standardförfarande vid obevakade dödsfall, men inget brott misstänks lika bakom det.”

John Warren ”J.” Geils Jr föddes i februari 1946 i New York och växte upp på andra sidan Hudsonfloden, i Morris Planes, New Jersey. I samband med att han studerade på Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts bildade han The J Geils Blues Band – sedemera nedkortat till The J Geils Band – 1967. 1970 debuterade bandet med ett självbetitlat album och släppte sedan en lång rad skivor under 70-talet.

Men det var i början av 80-talet som det verkligen hände för bandet. Albumet Love Stinks från 1980 genererade en hit i låten med samma namn. Och även för uppföljaren Freeze-frame, från året därpå, blev titelspåret en hit. Men det var en annan låt från samma album som för evigt skulle skriva in bandet i pop- och rockhistorian och se till att albumet – för första och enda gången i bandets karriär – tog sig in på den amerikanska albumslistans förstaplats.

Centerfold är en av de där odödliga powerpop-låtarna och singeln tog sig in på Billboardlistans förstaplats där den stannade i sex veckor. Videon blev också en favorit på MTV som startade sina sändningar samma år som låten släpptes.

Succén blev också början till slutet för bandet. Det blev bara ett album till och 1985 kastade man in handduken. Medan sångaren Peter Wolf satsade på en solokarriär gick J Geils själv en annan väg. Han satsade på sin andra kärlek – motorsporten. Han startade bland annat KTR Motorsports, ett företag som arbetade med att reparera och restaurera äldre sportbilar.

J. Geils Blev 71 år gammal. ”Thinking of all the times we kicked it high and rocked down the house! R.I.P. Jay Geils” skriver hans forna bandkollega Peter Wolf på sin Facebook-sida.