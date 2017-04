Fredriksson kvar i Tyringe Hockey

Målvakten Charlie Fredriksson förlänger med Tyringe Hockey. Han blir därmed fjärde spelare in i Mathias Sjöbergs lagbygge.

– Trivdes bra här förra säsongen, säger 21-åringen som kommer att dela målvaktssysslan med Oliver Tornerefelt.

Charlie Fredriksson, som har Kungsbackaklubben Kings som moderklubb, kom från Nybro till Tyringe inför förra säsongen. Då han övertygade allt mer under säsongens lopp så tvekade inte Göingeklubben med att förlänga hans kontrakt med ytterligare ett år.

– Charlie spelade riktigt bra efter jul och med honom och Oliver får vi två målvakter som vill framåt, säger Tyringes nye sportchef Mathias Sjöberg.

Charlie Fredriksson fick mycket speltid under säsongen och hoppas på en fortsättning även efter sommaruppehållet.

– Jag vill spela så mycket som möjligt för att utvecklas. Då det är stor skillnad mellan match och träning så är det ett måste för att bli en bättre målvakt.

– Tyckte det gick allt bättre under förra säsongen. Missade en del matcher efter det att jag blivit pååkt i Tranås men fick hoppa in i slutet och vara med om när vi säkrade kontraktet.

Förutom Fredriksson och Tornerefelt är Belmin Mesanovic och Viktor Sundström klara namn i Tyringetruppen. Simon Ericsson är just nu ende spelare som lämnat klubben då han går till Malmö Redhawks J20-lag.

Kim Runermark, som lämnade Tyringe för Kristianstads IK i höstas, var inlånad till sin gamla klubb under någon match i våras. Men det blir ingen återkomst för Runermark i Tyringe som skrivit på för Nybro.