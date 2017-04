Hässleholm Nord kan återupplivas

En stor mängd skog avverkades för att skapa plats för en planerad kombiterminal. Men när planerna lades på is förklarades planerna vilande av kommunen. Nu har planerna töat upp. Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Hässleholm Kommunen har ett stort behov av ny industrimark och tekniska förvaltningen vill därför att kommunstyrelsen avsätter 130 miljoner under två år för utbyggnad av området Hässleholm Nord.

– Det är ett absolut måste, säger nämndens ordförande Arne Dahlström (KD).

Det är alltså åter aktuellt att ta områden Hässleholm Nord i besittning, det som under tidigare planering hade namnet Dryport Skåne.

Det var för detta område, nära riksväg 21 och stambanan, som kommunen skrev ett samarbetsavtal med Jernhusen 2012.

Tanken var då att det skulle byggas en kombiterminal på området.

Mark köptes in, skog avverkades trots många protester från närboende och anbud togs in för att anlägga området. Totalt investerades 50 miljoner i området.

Men året efter valde Jernhusen att inte gå vidare med projektet och kommunen förklarade projektet vilande.

Men nu har det åter väckts till liv.

Enligt tekniska förvaltningen finns det i dag ett stort behov av industrimark för att möta efterfrågan från näringslivet och skapa nya arbetstillfällen.

– Vi har nästan slut på större industriområden samtidigt som ett antal företag visat sig intresserade av att etablera sig i Hässleholm, inflikar tekniska förvaltningens chef Mats Svensson.



Det framkommer att kommunen nyligen har haft företag på besök som vill etablera en större verksamhet inom landbaserad laxodling. Då skulle området Hässleholm Nord vara aktuellt med sina 90 hektar industrimark.

Tekniska förvaltningen vill ta över ansvaret för budget och det vidare arbetet med Hässleholm Nord från kommunledningskontoret/tillväxtavdelningen. Man vill också få i uppdrag att förhandla med Trafikverket om den planerade trafikplatsen i anslutning till området.

Mark- och exploateringsavdelningens bedömning är att ett nytt industriområde måste vara utbyggt inom ett år för att kommunen inte ska tappa intressenter.

Samtidigt presenterar förvaltningen ett alternativ till satsningen på Hässleholm Nord.

Det skulle vara Röinge industriområde som består av ett flertal fastigheter varav ett område på 45 hektar tillhör kommunen. Området ligger som en triangel mellan riksväg 23, riksväg 21 och Kristianstadsbanan.